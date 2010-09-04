Fehmi Koru: Telefon dinleyenleri de İsrail dinliyor!

T24 - Fehmi Koru, Yeni Şafak'ta Taha Kıvanç mahlasıyla yazdığı yazıda, Türkiye'ye de dinleme sistemleri satan İsrail'in, sistemi kurduğu ülkelerdeki haberleşmeyi izlediğini yazdı.



Fehmi Koru'nun "Dinleyenleri de dinliyorlar, hem de İsrail'de..." başlığıyla yayımlanan (4 Eylül 2010) yazısı şöyle:



Dinleyenleri de dinliyorlar, hem de İsrail'de...



Elbette kimse tarafından dinlenmek istemezsiniz, ama yine de şu soruma cevap arayın lütfen: "Eğer dinlenmek mukadderatsa, kim/ler tarafından dinlenmek istemezsiniz?" a- Devlet. b- Cemaat. c- İsrail..."



Ne yapalım, 'd- Hiçbiri' şıkkının bulunmadığı bir soru bu.



Soruda garip gelen şıkkın 'c- İsrail' olduğunu biliyorum. Dün burada yazdım: Telefon dinleme cihazlarını dünya için İsrail firmaları üretiyor. En son sayımda 100'ün üzerinde ülkeye Verint firması kurmuştu cihazları... Avustralya'da, Parlamento, "Uzun kulaklar çok uzaklardan bizleri dinliyor" kaygısına kapılıp Verint yetkililerini soruşturma komisyonu önüne çıkarınca gerçeği herkes öğrendi: Cihazların topladığı verilere İsrail'den de ulaşılıyor...



Cep telefonu şirketlerinin abonelerine fatura ve SMS mesajı gönderme işini de İsrail firmaları üstlenmiş durumda: Amdocs ve Comverse... 2001 yılında tesadüfen karşıma çıkan bu gerçeği yazdığımda tekzip beklerken ülkemizin en büyük cep telefonu şirketinin halkla ilişkiler kolu "Yazdığınız doğru" demekten öte bir açıklama getirememişti.



ABD'nin iki büyük cep telefonu şirketinden biri olan Verizon'un 'dinleme odası' Houston/Teksas'ta. AT&T şirketinin 'gizli odası' da San Fransisco kentinde. AT&T'nin dinleme cihazları Narus, Verizon'unki Verint tarafından kurulmuş. Ülkenin yasal dinleme görevinin sahibi olan NSA (National Security Agency) hangi telefonun dinlenmesini talep ediyorsa, talebini şirketlere bildiriyor, onlar da İsrail'den gelen cihazlara bu işlemi yaptırıyorlar.



Bizde de 'Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı' (TİB) yasal dinleme görevinin sahibi; kendisine iletilen "Şu numaralı telefonu dinle" yasal talimatını İsrail firmalarına on milyonlarca dolar ödenerek satın alınmış cihazlarla yerine getiriyordur.



Ya Verint, ya Narus... Bir de yine İsrailli NICE... Kaçış yok.



Firma kurucularının İsrail'de istihbarat örgütleriyle içli dışlı olduğunu, çalışanları doğrudan 'örgüt'ten devşirildiğini, yönetimlerinde Shin Bet veya Mossad'ın eski yöneticilerinin bulunduğunu söylersem sakın abarttığımı sanmayın.



İddianın sahibi ben değilim; konunun uzmanı olan James Bamford kısa süre önce çıkan 'Shadow Factory' (Gölge Fabrika) adlı kitabında açık açık ve isimler vererek yazıyor bunu. Mossad'ın efsanevi şefi Ephraim Halevy bile, emekliliği sonrası, NSA'ye cihaz satan Athlone Global Security firmasının danışma kurulunda görev almış...



İsrail istihbaratı telefon dinleme cihazı ihtiyacını ilk duyan örgüt; getireceği avantajları değerlendirip seri üretime geçilmesini teşvik eden de yine o olmuş. Adını kimselerin pek bilmediği 'Unit 8200' adlı istihbarat birimi ülkenin öndegelen mühendislerini biraraya getirip ortaya çıkarmış ilk cihazı; sonra da projede çalışanlara firmalar kurdurarak dünyaya pazarlatmış...



Bamford'un bir kaynağı, şunu diyor: "Unit 8200'de çalışmış kişilerin kurucusu olduğu en az 30-40 elektronik firması var ve bunların çoğu bilgi toplama işinde; dünyanın değişik yerlerinde kullanılan İsrail'de üretilmiş teknolojiler, ilk, istihbarat birimi Unit 8200 için üretilmiş ve geliştirilmiştir..."



Firmalar da birbiriyle bu yüzden geçişli: Cep telefonlarını faturalayan ve SMS mesajları atan Comverse sözgelimi, dinleme cihazları üreticisi Verint'in bir yan kuruluşu... Cep telefonu sektörü, bütün dünyada, birkaç İsrail firmasının teknolojisini kullanıyor; firmaların hepsi birbiriyle geçişli. Herbiri özel birim 'Unit 8200'de yetişmiş mühendisleri çalıştırıyor ve hepsi sonuçta İsrail istihbarat örgütüyle içli dışlı.



'Gölge Fabrika' kitabı yazarının bir "Beyler, Washington'da yaptığınız bütün konuşmalar Tel Aviv'de dinleniyor" diye haykırmadığı kalmış...



Comverse'in Tel Aviv'deki merkezi yedi binaya yayılmış durumda. Burada üretilen 'AudioDisk' adlı cihaz yüzlerce telefon ve faks iletişimini eşzamanlı izleyip kaydetme kapasitesine sahip. Konuşmalarda geçen bir sözcüğün derhal bulunabildiği dijital kayıtlar bunlar; ânında talep edene verilebilme kolaylığı da var. Comverse'in ana firması olan Verint "100'den fazla ülkede 5.000'in üzerinde örgüte istihbarat kolaylığı sağlayan cihazlar satıyoruz" diye övünüyor zaten...



Vietnam'a da satıyor cihazlarını Verint, Türkiye'ye de... 2002 yılına ait bir kararla 2007 yılında satın alma işlemi başlatılmış 2008 yılında devreye girmiş olan Genelkurmay'ın koca kulağı da Verint'ten alınma..



Genelkurmay'ın satın aldığı cihaz Verint'in en başarılı olduğu 'STAR-GATE' sistemiyse hiç şaşırmam.



STAR-GATE'i firma şöyle tanıtıyor: "Servis sağlayıcılar bununla her türlü şebekede yapılan görüşmelere rahatlıkla kulak verebilir, istendiği kadar uzun süre tutulacak veri toplayabilir, verilerden istenen bilgiye derhal ulaşabilir. (..) Hem de abonelerin ruhu duymadan, hizmeti de aksatmadan..."



Dinleyenleri uyarayım: Sizleri de dinliyorlar, haberiniz olsun.