Fehmi Koru: Tape'ler cemaate irtibatlı değilse, gazete ve televizyonları neden hepsine heyecanla sahip çıktı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile olan dostluğu 1970'li yılların Milli Türk Talebe Birliği'ne dayanan ve İngiltere’deki üniversite yıllarında aynı evi paylaşan Habertürk yazarı Fehmi Koru, bugünkü köşesinde, Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın (NSA) Dışişleri Bakanlığı görüşmelerini dinlediğine dair kanıtlara, resmi ağızlardan herhangi bir kınama ya da itiraz gelmediğine dikkat çekti.

ABD menşeili Wired dergisinin, Türkiye’deki yasadışı dinlemelere dair kanıtları 2013 yılında ortaya koyduğunu söyleyen Koru, Gülen cemaati lideri Fethullah Güven’in de 17 Aralık sürecinde ortaya çıkan tape’lerle ilgili olarak, “Bize ait değil” dediğini hatırlattı.

Dinlemeyi kimin yaptığı değil,

kimin servis ettiği önemli

Sorulması gereken sorunun dinlemeyi kimin yaptığı değil, bu kayıtların neden bazı gazeteler ve haber kanalları tarafından sahiplenildiği olduğunu söyleyen Koru, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteleriyle televizyonları gözü kapalı sahiplendi diye bir dönemin bütün pisliği onların sırtında kaldı. 'Onlar yaptı' biliyor insanlar ve iğreniyorlar… 'İslamcılık öldü' veya 'devletin İslamcıları' türünden yapay tartışmalarla konunun üstü örtülemez…"

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