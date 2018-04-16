Fehmi Koru: "Sahip değiştiren gazetelerde yayın politikası değişir mi" sorusunun cevabı Hürriyet'te

Fehmi Koru*

Bir ara fırsat düştüğünde yazmıştım, ama yeniden anlatmakta hiçbir mahzur yok.

Olay bir gazete idarehanesinde geçiyor. Ben de o sırada “Hayırlı olsun” demeye giden misafir olarak oradayım. Sadece kısıtlı bir alanda yayın yapan ve meslek jargonunda ‘ilan gazetesi’ olarak anılan mevkuteyi satın almış olan patronun yanına gençten biri geliyor. Kendisini gazetenin birinci sayfasını ve siyasi haberleri hazırlayan kişi olarak tanıtıyor.

Patron ile o gazeteci arasında şöyle bir konuşma geçiyor:

“Efendim hayırlı olsun. Bundan sonra gazeteyi nasıl çıkarmamı istersiniz? Hangi haberleri nasıl göreceğimiz konusunda talimatlarınızı almaya geldim.”

Şaşıran yeni patron bir süre ne diyeceğini bilemiyor; sonra “Bugüne kadar ne yapıyor idiyseniz öyle yapmaya devam edin” diyerek çalışana teşekkür ediyor…

Ertesi günden başlayarak gazetenin manşetleri ve haberleri yeni patronun kimliğine uygun bir değişikliğe uğruyor.

Talimat almaksızın…

Hürriyet’te durum ne?

Olayı bu kez hatırlamamın sebebi yakınlarda sahibi değişen Hürriyet gazetesi… Herkes yayın politikasında köklü bir değişiklik olup olmayacağını, okurların bu gelişmeden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor.

Konuyu gazete köşelerinde ele alan bazıları gazetenin kadrosunda ciddi değişikliklere gidileceğini, yazarlarıyla yolların ayrılacağını ısrarla yazıp duruyor.

İşi, ‘Hala ayrılmadılar, ne kadar yüzsüzler’ gibi hakaretamiz yönlere çekenler bile oldu.

Ben ise meraklananlara bakıp gülümsemekle yetiniyorum.

Meraklananlara bir tavsiyem olacak: Gazetenin yayın yönetmeni her Pazartesi günü bir önceki hafta boyunca gazeteye giren haberlerin özetini okurlara sunuyor; yalnızca Hürriyet’in de değil, grup içerisinde yer alan Kanal-D ve CNN-Türk televizyonları ile İngilizce gazetenin de…

O özette meraklananların merakını giderecek ipuçları fazlasıyla var.

İsterseniz bugünkü özeti sizlerle paylaşayım.

Biraz uzunca bir sunum olacak, baştan uyarayım da, canınız sıkılıp kaçmayasınız. Gazetenin internet sitesinden fotoğraf tekniğiyle sunumun ilgili bölümünü buraya taşırarak o kolaylığı da ben sağlamış olayım:

Fikret Bila imzalı yazının ilgili bölümü aynen şu:

Özet bu.

Başarı ortada

Keşke yazarlarının hangi konulara nasıl girdiğine dair de bir özet sunsaydı yayın yönetmeni.

Gelecek hafta o kolaylığı da sağlarsa karar vericilerin karara varmasında yararlı olabilir.

* Bu makale Fehmikoru.com'dan alınmıştır