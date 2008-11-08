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Yaşam

Fehmi Koru kızını evlendirdi

08 Kasım 2008 02:00

 
Yenişafak Gazetesi yazarı Fehmi Koru'nun kızı Zeynep Alemşah Koru, hayatını mühendis Harun Taha Hayvacı ile birleştirdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazeteci-Yazar Fehmi Koru’nun kızının nikah şahitliğini yaptı.

Geçen hafta Bilkent Otel'de gerçekleşen düğüne, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünisa Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç, milletvekilleri, medya dünyasından isimler katıldı.

Fehmi Koru, eşi Nebahat Koru ve dünürleri Türkan-Abdullah Hayvacı ile birlikte Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Basın mensuplarının içerden görüntü almasına izin verilmediği düğünde Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı.


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