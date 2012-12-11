Fehmi Koru, KCK operasyonlarını nasıl yorumladı

İngiltere'nin IRA ile Sinn Fein üzerinden yaptığı görüşmelerden yola çıkan Star gazetesi yazarı Fehmi Koru, KCK operasyonlarını yorumladı. Devletin müzakerenin önünü açmak için operasyonlar yapabileceğini dile getiren Koru, "Acaba?’ kuşkusuyla yaklaşıldığında KCK operasyonunda aklı zorlayan bir nokta var: Gözaltına alınan insan sayısı, ince bir hesapla yapıldığı düşünülmeyecek kadar çok... " dedi.

Fehmi Koru'nun bugün (11 Aralık 2012) yayımlanan "Senaryo var, senaryo var" başlıklı yazısından bir bölüm:

Köklü sorunlarından kurtulma yolunda çaba gösteren ülkelerde bazen akla ters düşen, kolay açıklanamayan gelişmeler de yaşanır; her şey olup bittikten, çözüm yolunda hayli mesafe alındıktan veya o noktadan uzaklaştıktan sonra sebebi ortaya çıkan gelişmeler...

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Hiçbir ülkenin sorun çözüm biçimi, sorunlar birbirine benzese de toplumlar farklı olduğu için, birbirinin tıpatıp aynısı olmaz; ama yöntemler arasında en fazla benzeşme siyasi muhatap arayışında yaşanır. İngiltere başını ağrıtan IRA teröründen kurtulmaya kesin karar verdiğinde Sinn Fein adlı IRA’nın siyasi koluyla müzakereye oturdu.

Müzakerecilerin tek şartı, Sinn Fein adına karşılarına geleceklerin teröre bulaşmış militanlardan olmamasıydı. Buna rağmen, istihbaratın IRA ile irtibatını tespit ettiği Gerry Adams’ın muhataplığına ses çıkarmadı İngiliz devleti adına müzakereyi yürütenler... Adams’ın IRA üzerindeki etkisinin sonuç getireceği bilindiği için...

Kim ne derse desin, sorunların çözümü için gerekirse müzakere yürütmek asla yanlış değildir.

Türkiye’de çözüm arandığında muhatap seçilebilecek insanların BDP’den seçilmiş milletvekili ve belediye başkanları arasında aranması doğal değil midir? Doğal olan hiç kuşkusuz budur. Buna rağmen BDP milletvekillerinden bazılarının dokunulmazlıklarının kaldırılmak istenmesi ve en son Siirt belediye başkanının da aralarında bulunduğu bazı yerel isimlerin gözaltına alınması, hiç değilse ilk bakışta, çok yadırgatıcı... Garip...

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Her örgüt içerisinde değişik düşüncede insanlar vardır; kiminin düşüncesi çözümü kolaylaştıracak kiminin ise zorlaştıracak —hatta imkânsız kılacak— cinstendir. Böyle durumlarda, bir bakarsınız, muhatap olarak seçilecek örgüt içerisinden bazılarının başına hemen anlaşılmayacak türden olaylar gelmeye başlar...

Fazla uçuk görünmemesi için bizde yaşananlarla sınırlı tutalım senaryomuzu: Çözümü zorlaştıracak veya imkânsız kılacak beşeri unsurları gözaltına alır veya gözden düşürürsünüz... Çözümü kolaylaştıracak olanların önünü açmak amacıyla...

Daha dolaylı yöntemlerle de aynı sonucun alındığı olur: Kolaylaştırıcı olacağına inandığınız kişileri yıpratma kampanyanıza hedef seçerek öne çıkartır ve sonunda müzakereyi onunla yaparsınız...

‘’Acaba?’’ kuşkusuyla yaklaşıldığında KCK operasyonunda aklı zorlayan bir nokta var: Gözaltına alınan insan sayısı, ince bir hesapla yapıldığı düşünülmeyecek kadar çok...

Böyle olunca da birbirinden fantastik ve hepsi yekdiğerinden daha karamsar senaryolar havada uçuşuyor...

Yoksa ben de şimdi bir senaryo mu yazmış oldum?