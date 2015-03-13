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Fehmi Koru: Kabataş'taki fazla önemsenmeden geçiştirilebilecek bir tacizdi

'Kimse kimseyi anlamak niyetinde değil bu ülkede'

13 Mart 2015 14:37

“Kabataş saldırısı” iddiasını bugünkü (13 Mart 2015) köşesine taşıyan Habertürk gazetesi yazarı Fehmi Koru, “Keşke işi bu raddeye vardırmadan ‘gerçek’ ortaya çıkarılsaydı; herkesin üzerinde birleşebileceği kanıtlarla desteklenmiş gerçek...  Mesela, çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarıyla anlatımın önemli unsurlarının doğru olmayabileceği ortaya çıktığında, o güne kadar geçmişte yaşananların etkisiyle anlatımın her ayrıntısını doğru kabul edenler, ‘Yanılmışız’ diyebilirlerdi. Deselerdi ne kaybederlerdi? Ya da, ‘Gördünüz mü her şey yalanmış, kumpas var, kumpas’ diye bağırıp çağıranlar, bunu yapmak yerine, biraz sağduyulu davranarak, ilgili-ilgisiz herkesi suçlamaktan vazgeçip ilk anlatımın abartısının sebeplerini araştırsalardı?” dedi.

Fehmi Koru yazısında, “Araştırsalardı, muhtemelen, yeni anne olmuş başörtülü bir kadının fazla önemsenmeden de geçiştirilebilecek bir taciz olayını abartmasının, fazlaca büyütmesinin, Türkiye’nin o genç kadının yetiştiği dönemden kalma sendromlarıyla ilintisini keşfedeceklerdi” ifadelerine yer verdi.

Koru, “Tabii o genç kadının yanında yer alan insanların tavırlarının sebebi de anlaşılabilecekti.  Kimse kimseyi anlamak niyetinde değil bu ülkede; herkes ‘karşı’ bildiğini suçlayacak malzeme olarak yaklaşıyor her olaya” görüşünü dile getirdi.

Habertürk'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın

 

 

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