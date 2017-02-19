Fehmi Koru: İnsanların elleri 'evet'e kolay kolay gitmeyecek

Gazeteci Fehmi Koru, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili olarak, "Yakın çevremizle yaptığımız istişarelerde, insanların ellerinin 'evet'e kolay kolay gitmeyeceğini görüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Koru, Medyascope sitesine verdiği görüşte, referanduma ilişkin yorumlarda bulundu.

Koru şu değerlendirmede bulundu:

"Yakın çevremizle yaptığımız istişarelerde, insanların 'evet'e kolay kolay gitmeyeceğini görüyorum. Evet oyu kullananlardan bir tanesi, 'Eğer Tayyip Erdoğan sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalacaksa, hiç uzaklaşmayacaksa, hayatını da çok uzatabileceğine inanıyorsa, ben 'evet' diyeceğim' demişti. Dolayısıyla, insanın ölümsüz bir hayatı yok ve bu bakımdan insanlar tereddüt ediyorlar. Tayyip Erdoğan'ı bu göreve uygun görüyorlar, bu makama layık olduğunu düşünüyorlar, bu yetkileri iyi kullanacağına inanıyorlar. Ama bir başkasının eline bu yetkilerin geçmesine, yani Tayyip Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanı olabilecek kişinin elinde bu yetkilerin olmasından da endişe duyuyorlar."

Fehmi Koru ayrıca, referanduma yaklaşılırken 'hayır' oylarının yükselebileceği tahmininde bulunarak şunları söyledi:

"AK Parti tabanı, kendi aralarında konuştuğu zaman, bu endişelerini birbirlerine de taşıyorlar. Bugün 'evet' diyenler bile, bu 20-25 gün içerisinde, 2 ay içerisinde, 'evet'ten 'hayır'a ya da sandık başına gitmemeye geçebilirler. Bu bakımdan AK Parti'nin bu konuda bir daha düşünmesini, özellikle Cumhurbaşkanı'nın önündeyken mümkünse, ki anayasaya göre mümkün, sürecin o noktada durdurulmasının doğru olabileceğini düşündüm. Bir de tabii insanların üzerine fazlaca gelinirse ve bu sandığa beklenmedik şekilde yansır ve 'hayır' oyları çok fazla çıkarsa, bu siyasi istikrarı da derinden etkileyebilecek bir sonuç olarak karşımıza çıkabilir.