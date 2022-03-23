Fehmi Koru: İktidar yeniden kulvar değiştiriyor gibi, sürpriz gelişmelere hazırlıklı olalım

Fehmi Koru*

Arkadaşım, radyoda haberlere kulak verirken ilk önce gündeme taşınan konunun ülkemizi ziyaret eden Hollanda başbakanıyla ilgili olduğunu fark edince dönüp bana şu soruyu sordu: ‘‘Bunlar birbiri ardına ülkemize neden geliyor?’’

Haklı bir soru.

Önce Birleşik Arap Emirlikleri’nden veliaht prens geldi.

Ardından bir dizi Batılı ülke politikacısı sökün etti.

İsrail cumhurbaşkanı..

Almanya başbakanı…

Yunanistan başbakanı…

Hollanda başbakanı…

Unuttuklarım bile olabilir.

Yakında uluslararası bir zirve için Avrupa’ya gelecek olan ABD başkanı Joe Biden de, rutinini bozup ‘‘Bir de Ankara’ya uğrayayım’’ derse hiç şaşırmayacağım…

Tek taraflı bir ilgi de değil bu. Değişik bakanlar da eş-zamanlı olarak daha önce hüsn-ü kabul göstermeyen ülkelere gitmeye başladılar.

İyi de neden?

Daha doğru soru şu: Ne oluyor?

Galiba iktidarın büyük ortağı AK Parti yeniden kulvar değiştiriyor…

Kulvar değişikliği belirtileri iktidarın küçük ortağı sözcülerinin söylemlerinin sertleşmesine sebep oluyor.

AK Parti ve hükümet sözcüleri ise söylemlerini yumuşatmaya başladı.

Ortaklardan biri söylemini yumuşatırken diğeri neden sertleşiyor olabilir?

Esas üzerinde durulması gereken soru bu.

Galiba iki parti ortaklığı bitirmeye hazırlanıyor…

Şaşırdığınızı görür gibiyim.

Daha önce de böyle bir ihtimalden kuşku duyuyordum, kuşkum Mecis’te bu hafta komisyonlarda görüşülecek olan yeni seçim yasasının içeriği açıklandığında arttı.

Özellikle de 1980 sonrasında her seçimde uygulanan yüzde 10 barajının yüzde 7’ye indirileceği ilan edilince…

Yüzde 7 MHP için riskin en az olduğu seçim oranı…

Kamuoyu yoklamaları bir süredir MHP’nin muhtemel oyunu yüzde 10’un altında gösteriyor. Yüzde 10’nun altında ama yüzde 7’yi aşabilecek gibi…

Seçim yasasını hazırlayanlar ittifak içerisinde yer alan partilerden ittifakın sağladığı kolaylığı kaldırdılar. Her parti her seçim bölgesinde aldığı oya göre milletvekili çıkarabilecek; artık oydan yararlanılamayacak.

Barajın önemi kalmadı gibi bir şey.

Öyleyse neden baraj oranı düşürüldü?

MHP seçime Cumhur İttifakı’ndan değil de yalnız başına gireceği için olmasın?

AK Parti ile hükümetin yeniden farklı bir kulvar arayışına girmesi başka dengeleri de etkileyebilir.

Yönetim kadrolarından yeni politik kulvara uyumlu olamayacaklar ile yeni söyleme uygun olanlar yer değiştirebilirler mesela.

İçişleri bakanının Adana’daki güvenlik güçlerinin sertçe müdahale ettiği gösteriye dair ilk açıkladığı görüşler ve verdiği tepki ile daha sonra söylediği ‘‘Maalesef orantısız güç kullanıldı’’ cümlesi farklı ve bu fark muhtemelen o arada yaptıkları bir değerlendirmenin sonucu olabilir.

Ben başka sürpriz gelişmeler de bekliyorum.

Ne gibi?

Acele davranmak istemem; size de tavsiyem gelişmeleri sabırla beklemeniz.

*Bu yazı fehmikoru.com adresinden aynen alınmıştır.