Fehmi Koru, Erdoğan'ı Nixon'a benzetti, 'darbe girişimi' ve 'komplo' savunucularını eleştirdi

Habertürk yazarı Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ruh halini kendisine kurulan 'komplo'ya karşı tehditler savuran ve sinirlerine hâkim olamayan eski ABD Başkanı Richard Nixon'a benzetti. Koru, Erdoğan'ın "dış mihraklar", "komplo" ve "darbe girişimi" sözlerine atıf yaparak, "Nixon, en yakınlarından bile kuşku duymakta, kendisinin başına bu derdi saranları iş dünyasında, etnik azınlıklar arasında ve dost bilinen ülkelerde aramaktadır" örneğini verdi. Koru, "AKP'ye darbe girişimi ve komplo kuruldu" fikrini savunanlara "Bu fikri savunanların Nixon’un son iki yılını biraz daha yakından incelemesinde yarar var" diye seslendi.

Koru'nun Habertürk'te "ABD’de darbe yahut Richard Nixon nasıl devrildi?" başlığıyla yayımlanan (14 Ekim 2014) yazısından bazı bölümler şöyle:

"Bizde olan biteni "AK Parti hükümetine karşı bir darbe girişimi" veya "komplo" olarak görenlerin, Nixon'un son iki yılını biraz daha yakından incelemesinde yarar var.

Mücadelede yapılmaması gerekenleri yaptı Nixon; daha doğrusu oyunu kuranların kendisinden bekledikleri gibi davrandı. Küfürler etti. Sağı solu suçladı.



Tehditler savurdu. Attığı her adımda elindeki kozları belli etti; kozları kalmayınca da...



Sonu geldi.



Peki, şimdilerde ülkemizde bir "komployla" karşı karşıya olduklarını düşünenler nasıl davranıyor?



Gözlerimizi kapatalım ve 12 yıldır siyasi hayatımızın değişmez figürlerinin kendilerine yönelik bir "oyun" kurulduğunu fark edince insiyaki olarak nasıl davranacaklarını düşünelim...



Evet, aynen öyle, kendilerinden beklendiği gibi davranıyorlar...



Katılanların çoğunun üzerlerinde oynanan "oyun"u fark etmediği gösterilere katılanları cezaevlerine gönderecek tedbirler almaya kadar...



Ben yine de umutluyum, bunun bilinmesini isterim..."

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