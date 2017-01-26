Fehmi Koru: Erdoğan, yüzde 70 alırım demiş; 'FETÖ' mağdurlarının yakınları da oy kullanacak, unutmayalım

Fehmi Koru*

Son genel seçimde (1 Kasım 2015) AK Parti’nin oyu neydi?

Yüzde 49.49; yuvarlak hesap yüzde 50…

Cumhurbaşkanlığı seçiminde (10 Ağustos 2014) AK Parti adayı Tayyip Erdoğan ne kadar oy almıştı?

Yüzde 51.79; buna da yuvarlak hesap yüzde 52 diyebiliriz.

En son halkoyuna sunulan (12 Eylül 2010) anayasa değişikliği paketinin halktan aldığı oyun oranı neydi?

Yüzde 57.88; bu da yuvarlak hesap yüzde 58 eder…

Tablo şu: Yüzde 50… Yüzde 52… Yüzde 58…

AK Parti’nin ve sunduğu tekliflerin aldığı halk desteği…

Nisan’da yeni referandum var

Nisan ayı başında gidilecek referandumun sonucunun da çantada keklik olması gerekir.

Öyle olacak mıdır dersiniz?

İyi haber alabilen kaynaklar, parti ve hükümette “Çok çalışmazsak bu defa zora düşebiliriz” tedirginliği yaşandığını bildiriyor. Kampanya sırasında iki unsurun önem taşıyacağı hesap ediliyormuş: Ekonomi ve terör…

Ekonomide bazı olumsuz gelişmeler var, ama sandığa gidilene kadar vatandaşları fazla sıkboğaz edecek bir hale gelmeyebilir…

Teröre gelince… “Terör eylemlerinin varlığı seçmeni karşı cepheye mi iter, yoksa iktidar partisinin istediği istikamette oy kullanmaya mı sevk eder?” sorusu önemli. 1 Kasım ve 7 Haziran seçimleri arasındaki 9 puanlık fark, istikrarı bozan her unsurun iktidar partisine yaradığının göstergesi…

Yalnızca ekonomik sıkıntılar da, yalnızca terör eylemleri de, hatta bu ikisinin bir arada kendini göstermesi de, ‘Hayır’ cephesinden çok ‘Evet’ kampanyasını yürütenlerin işine yarayacaktır…

“İki unsur önemli” değerlendirmesini yapanlar müsterih olabilirler.

Paketi anlatmak.. İşlerinden olanlar..

Ancak, önümüzdeki referandumda, halkın dikkat edeceği bir başka unsur ile AK Parti’nin kemikleşmiş sayılan kitlesini zayıflatan bir gelişme de herhalde rol oynayacaktır.

Anayasa değişikliğinin zorladığı yeni sistemin niteliği ile sayıları 140 bine varan ve her gün artan uğursuz darbe girişimi sonrasında görevden alınanlar ve cezaevlerine düşenler…

Yeni getirilmek istenen ‘sistem’ ile ilgili muhalefetin kamuoyunun kafasını karıştırmak için kullanabileceği malzeme çok ve bunlar, etkili bir kampanya ile, anayasa paketini Meclis’ten kolayca geçiren partilerin (AKP ile MHP’nin) seçmen kitlesini etkileyebilir.

Özellikle de MHP’nin…

MHP Meclis oylamasında da çok fire verdi, ama tabanının “Partimiz bu paketi niye destekliyor?” sorusuna verilen cevaplardan tatmin olduğu söylenemez.

Belki MHP kadar değil, ama AK Parti seçmeninde de bu konuda aydınlanmayı bekleyenlerin sayısı az değil.

Çetin bir kampanyaya tanık olacağımız kesin.

AK Parti’yi düşündürmesi gereken esas sorun ise, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlayan ‘tasfiye’ hareketinin yol açtığı kafa karışıklığıdır.

Darbe ile ilişkili olan, talimatını veren, planlayan, icrasına katılan, yapılanı onaylayan, bulunduğu yerde ileride de zarar vereceğine kesin olarak inanılan kişilerin devletle ilişkilerinin kesilmesine fazla itiraz edecek çıkacağını sanmam.

Buna karşılık, AK Parti yönetim kadrosu ile bakanlar ve milletvekillerine kadar iletilen, sayılarının daha şimdiden 65 bin kadar olduğunu kurulmasına karar verilen Komisyon’a sunulacak dosyalar vesilesiyle öğrendiğimiz ‘mağduriyet’ iddiaları ise ihmale gelmez.

Sadece işlerini, pek çoğu aşlarını kaybettiği için değil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve ailesine yönelik yok etme, demokrasiyi ketmetme, TBMM’ye saldırı, 250’ye yakın insanın hayatına kast etme girişimleriyle ilintili sayıldıkları için… tasfiyeye uğrayan pek çok insan ve tabii aileleri de.. kendilerine reva görülen davranışı hazmedemiyor.

Ben yine de uyarayım

Devlet izniyle kurulmuş bankasına para yatırdı diye..

Siyasilerin vaktiyle övme yarışına girdikleri eğitim faaliyetlerine katıldıkları veya paralarıyla destek verdikleri için..

Medya kuruluşlarında yazdıkları veya konuştuklarından dolayı..

Pek çok insana ‘zararlı’ gözüyle bakılıyor…

Aynı işi görebilecek herkese açık programlar varken.. ve darbecilerin de o gece aralarında o programlardan biriyle (WhatsApp) haberleştikleri ortaya çıkmışken.. sanki “Bunlar benim adamım, gelin yakalayın” dercesine ve başka ne amaçla olduğu tam anlaşılmadan kullandırılmış bir uygulamayı akıllı telefonlarına indirdikleri için.. zarar görenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Unutmayalım: Bu insanların yakınları da oy kullanacaklar referandumda.

Dost uyarısına da tahammül edilmiyorsa.. referandum hâlâ çantada keklik sayılmalı mı?

Katıldığı seçim, aday olarak önüne getirdiği cumhurbaşkanı ve referanduma sunduğu anayasa paketi ile.. sandığın hep yüzünü güldürdüğü bir parti AK Parti; bu defa en zorlu sınava hazırlanıyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kampanyayla ben yüzde 70 alırım” dediğini de yine iyi haber alan kaynaktan —Abdülkadir Selvi’den– öğreniyoruz…

Hesaplarını iyi yapmak zorunda AK Partililer…

Bizden uyarması.

* Bu yazı FehmiKoru.com'dan alınmıştır