Fehmi Koru'dan "Burhan Kuzu" sorusu: Gerçekten Koronavirüs mü kurbanı, yoksa?

Gazeteci-yazar Fehmi Koru, Sedat Peker'in geçen yıl Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski AKP milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'ya yönelik iddialara göndermede bulunarak, "Gerçekten Korona’nın mı kurbanı, yoksa? Şimdilerde bu kuşkuyu duymaya başlamamın sebebi Sedat Peker’in onunla ilgili verdiği bilgiler…" düşüncesini dile getirdi.

Koru kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda Kuzu'nun ismine yer vermedi. Koru, "İfşaatlarda ismi en fazla geçen kişiyi asistanlığından beri tanıyorum. AK Parti ile birlikte siyasete atıldı, Meclis’te önemli konumlarda bulundu. Son zamanlarda Külliye’de hukuk alanında görüşlerine başvurulan kişilerden oluşan bir kurulun üyesiydi. Koronaya kurban verilenler arasında aniden hayatını kaybetmişti. Gerçekten Korona’nın mı kurbanı, yoksa? Şimdilerde bu kuşkuyu duymaya başlamamın sebebi Sedat Peker’in onunla ilgili verdiği bilgiler… Yalnız o olsa neyse, onun merkezinde bulunduğu ilişkiler ağı içerisinde pek çok başka kişi ile kurumun da adları geçiyor. Hukukçular, hakimler, savcılar, adli tıp kurumu… Siyasiler baş rolde…" ifadesini kullandı.

Koru şunları kaydetti:

"Ian McKellen’in ileri yaşında canlandırdığı Hamlet’te de olayları derinden etkileyen ikinci derecede önemli tipler vardır; bizdekinde o rol erkekli-kadınlı -daha çok kadınlı- arabulucularda. Google’da yapılan kısa bir taramada o tiplerin ahbaplık ettiği önemli kişilerle çektirdikleri samimi fotoğraflara ulaşılabiliyor.

Kimler yok ki? Bazısı açık isimleriyle, bazısı sadece kendilerinin anlayabileceği üstü kapalı ifadelerle ifşaatların öznesi durumundalar."

TIKLAYIN | Sedat Peker: Ümit Can Uygun'un babası, Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı olduğundan Uygun'un kurtulması için gereken adli tıp raporu gerektiği şekilde hazırlanıyor