Fehmi Koru: Cumhurbaşkanı seçimi çantada keklik değil

Fehmi Koru*

Hep karantinada olanlar düşünecek değiller ya, çok şükür hastalığın kapısını çalmadığı siyasiler için de üzerinde kafa patlatılmayı gerektiren konular var.

Onlardan birini de, başında bulunduğu araştırma şirketi adına gerçekleştirdiği anket vesilesiyle MetroPoll’ün yöneticisi Prof. Özer Sencar hatırlatıyor.

Muhalefet cephesine…

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil” yorumunu yaparak…

En son (Ocak 2022) araştırmasının sonucu göz açıcı: Halkın yüzde 30’u Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a, yüzde 37’si rakibine oy vereceğini söylemiş. Yüzde 29’u ise kararını rakibin kim olduğuna bakarak verecekmiş.

Kısacası, veriler, her şeye rağmen AK Parti oylarının beklendiği kadar aşağıya düşmeye direndiğini, özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın kimliğinin sonucu belirleyeceğini gösteriyor.

Aksini düşünen, bu defa da, seçim gecesi “Adam kazandı” demek zorunda kalabilir.

*Bu yazı fehmikoru.com adresinden alınmıştır.