Fehmi Koru: Bahçeli'nin desteğini gören AK Partililer, titreyip kendilerine dönmeliydi!

Fehmi Koru*

Böyle ortamlarda hep olan şimdi de tekrarlanıyor: Kendini güçlü gören siyasi iktidarlar, bir yanlış adım attıklarında, atılan adımın yanlış olduğunu anlasalar bile, bunu itiraf etmekten ve geri adım atmaktan kaçınırlar; geçmişte hep böyle olmuştur, şimdi de olacağı bu…

Son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen ve genel hatlarıyla mahzurlu bulunan, bu yüzden de özellikle deneyimli siyasiler ile aralarında AK Parti’ye yakın hukukçuların da bulunduğu geniş bir kesimin eleştirilerine uğrayan düzenlemeden vazgeçilmesini talep edenleri, bence, hayal kırıklığı bekliyor.

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Hükümet kendini çok güçlü hissettiği ve bunun böyle bilinmesini hayati önemde gördüğü günümüz ortamında, eleştirilere hak verse bile, geri adım atmaya yanaşmayacağını belli ediyor.

Keşke farklı davranabilse.

AK Parti geçmişte farklı davranabilmişti

Geçmişte hatadan dönüldüğü durumlar olmuştu; AK Parti daha esnek bir partiydi o zamanlar…

Yararını da görmüştü öyle davranmasının; 2004 sonunda Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlanmasını getiren süreç ilk elde atılan bazı yanlış adımlardan dönülmesi sonrasında mümkün olabilmişti.

Siyasiler kendilerini çok güçlü veya çok güçsüz hissettikleri ortamlarda sertleşiyorlar.

AK Parti şimdi gücünün doruğunda.

Nasıl olmasın: Son (1 Kasım 2015) seçimde her iki kişiden birinin oyunu alarak iktidarını perçinlediği gibi, genel başkanını yüzde 52 oyla cumhurbaşkanı seçtirmeyi ve cumhurbaşkanını parti genel başkanı yapan bir referandumda da çoğunluk oyunu sandığa yönlendirmeyi başardı.

Güç siyaseti sertleştirebiliyor.

Prof. Başgil DP’ye “Hatadan dönün” dediğinde…

Demokrat Parti’de benzer bir durum siyasi iktidarın kendisini güçsüz hissettiği günlerde yaşanmıştı.

İktidara çok yakın bir bilimadamı, saygın bir anayasa hukukçusu olan Ord. Prof. Ali Fuat Başgil, kendisinin tanığı olduğu bir olayı, dönemle ilgili anılarını paylaştığı kitabında tafsilatıyla anlatır.

Vaktiyle öğrencisi de olmuş Başbakan Adnan Menderes tarafından Ankara’ya davet edilir Prof. Başgil. Hükümet yıpratıcı bir muhalefet sürdüren İsmet İnönü’nün CHP’sini hizaya getirme amacıyla bir ‘selahiyetler kanunu’ çıkarmış, uygulaması için de Meclis’te ‘Tahkikat Komisyonu’ adıyla özel yetkili bir komisyon oluşturmuştur.

Kısa süre önce ölümle sonuçlanabilecek bir uçak kazasından kıl payı kurtulmuştur Menderes ve onun başından geçen bu trajik olay iktidarla muhalefet arasında bir bahar havası estirmiştir.

Meclis’te kurulan Tahkikat Komisyonu o havanın sonunu getirmişti.

Çankaya’da Menderes yanında, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, TBMM Başkanı Refik Koraltan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun da yer aldığı küçük bir gruba itidal çağrısında bulunur Prof. Başgil.

Ezcümle, Selahiyetler Kanunu’nu Meclis’e geri göndermeyi ve Tahkikat Komisyonu’nu lağvetmeyi içeren tavsiyelerdir yaptığı; gerektiğinde bakanların değiştirilmesini de bakanların yüzüne karşı söyler Başgil.

İlk siyasi stajını İttihat Terakki saflarında yapmış olan Cumhurbaşkanı Bayar anayasa hukukçusu Başgil’den farklı düşünmektedir. Gecenin ilerleyen saatlerinde “Ne geri adımı”der, “Tenkil, tenkil” diye de ekler.

Gece yarısı toplanan Bakanlar Kurulu “Yola devam” kararı alır.

‘Tenkil’ sert davranmak, karşı çıkanı cezalandırmak demek…

AK Parti de “Yola devam” diyecektir

Elbette her dönemin farklı özellikleri vardır; bugün AK Parti art arda gerçekleşen sandık başarılarıyla gücünün zirvesinde iken, o günlerin DP’si her seçimde oyları azalan bir parti durumundaydı.

Dahası, kendisini yakın hissettiği siyasi irade önünde ezilmemiş ve her dönemeçte hep hakkı savunmuş olan Prof. Başgil ile mukayese edilecek bir figürü bugün ara da bulasın.

Gerçi AK Parti kurucusu ve halen milletvekili Burhan Kuzu (kendisi anayasa hukuku profesörüdür) da verdiği ilk tepkiyle son KHK’nın amacının ne olduğunu belli etti, ama sonradan o görüşünü açıkladığı mesajını kendi eliyle sildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ceza hukukçusu dekanı Prof. Adem Sözüer’in “Gelecekte işlenecek suçlardan dolayı sorumluluk doğmayacağı yönünde hukuki düzenleme yapılamaz; yoruma açık KHK düzenlemesi acilen kaldırılmalı” açıklamasında bulunması yine de önemli.

Prof. Sözüer AK Parti’ye ters cephede yer almayı hep reddetmiş hukukçulardan…

AK Parti sözcüleri de ilgili düzenleme metninin her yöne çekilecek gevşeklikte olduğunun farkındalar; yeni bir KHK ile onu düzeltmenin bir maliyeti olmayacağını da herhalde görüyorlardır.

Yine de…

Kendilerinden aldıkları görüşleri sütunlarına taşıyan AK Parti’nin itibar ettiği yazarların yazıp ekranda söylediklerine bakıldığında, yanlışlıktan dönmeyi düşünmedikleri anlaşılıyor.

Dahası, yapılanı yanlış bulanlar üzerine en şiddetli tepkilerle gidiliyor.

En ileri destek ise MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi.

Sadece buna bakınca titreyip kendilerine dönmeliydi AK Partililer…

Tam tersini yapmaya hazırlandıklarını belli ediyorlar.

* Bu yazı ilk kez fehmikoru.com'da yayımlanmıştır.