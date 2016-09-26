Fehmi Koru: AVM'de 5 kişiyi öldüren Arcan Çetin, ABD'deki başkanlık seçiminin kaderini belirleyebilir

Fehmi Koru*

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşmak üzere New York’ta iken sınırlarımızın ötesindeki savaşla ilgili temaslarda da bulundu.

Geziyi izleyen gazetecilerden Abdülkadir Selvi de doğal olarak ”Ne oluyor?” sorusuna cevap aramış; bugünkü yazısında ”Kulağıma ABD’deki seçim yarışına ilişkin değerlendirmeler geldi” diyor…

Kulağına gelen bir değerlendirme şu: ”ABD seçimlerinde Hillary ve Trump’ın durumu başabaş. Obama, DAEŞ’e karşı Rakka ve Musul operasyonunu birlikte başlatarak, Hillary’ye seçim kazandırmak istiyor.”

Bunu nasıl yapacak? Şöyle:

”Ekim ayında Rakka ve Musul operasyonunu birlikte başlatmak istiyor. ABD neden iki operasyonu birlikte başlatmak istiyor? (..) Obama, DAEŞ’e karşı Rakka ve Musul operasyonunu birlikte başlatarak, Hillary’ye seçim kazandırmak istiyor. Rakka ve Musul operasyonu için konuşulan tarih ise ekim ayının ortası. Yani seçimden hemen önce…”

”Donald Trump değil de Hillary Clinton kazansın” isteyenlerin en başında gelen Barack Obama, bunu sağlayabilmek için, daha önce geri durduğu bir savaşı başlatmayı düşünüyormuş…

Haydi bakalım, savaşa…

Seçimlerde son aya doğru…

Trump yükseliyor da yükseliyor…

Sürekli beni okuyanlardansanız zaten biliyorsunuzdur; bilmeseniz de kulağınıza mutlaka çalınmıştır: Bütün dünyanın dikkatle izlediği ABD seçimlerinde Clinton rakibi Trump‘ın hayli önündeydi. Bir ara, ”Trump kaybedeceğini anladı, masraf etmeden seçim gününe kadar idare edeceğe benziyor” diyenler bile çıkmıştı.

Şimdi durum öyle değil.

‘Clinton hasta’ görüntüsü her şeyi bozdu. Seçime yalnızca 5 hafta kaldığı şu günlerde yapılan bir kamuoyu araştırması Clinton‘un oyların yüzde 48’ini alacağını gösteriyor. Trump hemen ensesinde rakibinin; onun muhtemel oy oranı da yüzde 47. Bir ay önce Clinton 47 Trump 42 iken, bugün durum 48-47 ve yükselişte olan Trump…

32 yıldır sonuç öngörüsünde yanılmamış Prof. ‘Trump kazanacak’ diyor

Daha da önemlisi, son 32 yıldır her seçim öncesinde bilimsel ölçüler uygulayarak kimin kazanacağını açıklayan tarih profesörü Allan Lichtman, daha mayıs ayında, seçimin sonucunu ilân etti…

Evet, Prof. Lichtman‘ın öngörüsüne göre ABD’nin gelecek başkanı, hayır Hillary Clinton değil, Donald Trumpolacak… Aylardan beri ”Seçimi Trump kazanacak” deyip duruyor saygın profesör…

Lichtman hayır Trump‘ı sevmiyor, zerre kadar takdir de etmiyor, tam tersine onun ‘seri yalancı’ ve manipülatör olduğuna, başkalarının fakirleşmesi karşılığı kendi kasasını şişkinleştirdiğine inanıyor. Zaten seçimi ‘en iyi aday’ olduğu için değil, rakibinin durumu iç açıcı olmadığı için kazanacakmış…

”Yine de” diyor Lichtman, ”Şartlar öyle olgunlaşır ki, 150 yıl boyunca hiç değişmemiş ölçülerden hareketle yaptığım öngörüyü boşa çıkartan gelişmeler sonucu seçimi kaybedebilir, ben de ilk kez yanılabilirim de…”

Çok küçük bir ihtimal olarak görüyor bunu.

Burlington’dan Arcan… Seçimin kaderini belirleyebileceklerden…

Trump’ın kazanmasını isteyenler de var

Neden uzun uzadıya bu bilgileri sunuyorum?

Şundan: Obama ne kadar Hillary Clinton kazansın diye daha önce kaçındığı bir yola başvurup Suriye’deki savaşı yaymayı düşünüyorsa, Donald Trump‘ın kazanmasını arzulayan birileri de o kazansın diye mutlaka bir şeyler yapıyordur…

Onlar uzak diyarlarda savaş çıkartamaz veya savaş bitiremezler, böyle bir güçleri olacağını sanmıyorum; ancak ABD’nin içinde seçmenlerin zihnini çelecek bir şeyler yapamazlar mı?

Meselâ?

Hafızanızı zorlamanızı isteyeceğim…

Naveed Haq…

Alton Nolan…

Rizvan Farooq ve Tashfeen Malik…

Omar Mateen…

Wasil Farooqui…

Mohammad Abdulazeez…

Dahir Adan…

Ahmad Khan Rahami…

Bu isimleri bir yerlerden hatırlıyor musunuz? 2014’ten başlayarak bugünlere kadar uzanan ve ABD’de meydana gelmesine rağmen bizleri de ilgilendiren bir dizi silâhlı ve kanlı eylemi gerçekleştirmiş kişilerin isimleri bu.

En sonuncu ismi, Seattle/Burlington’daki bir alış-veriş merkezine girerek önüne çıkanı silâhıyla öldürmüşArcan Çetin bu listenin…

Nihayet bir de Türk katıldı listeye…

‘Müslüman’ ve ‘terörist’ sıfatlarının ikisini bir arada kullanamaya fırsat veren bu kişilerin yaklaşık 5 hafta sonra ABD’de sandık başına gidecek seçmenin oyunu belirleme İhtimali yüksek.

Adayların ekonomide, sosyal alanda, dış politikada ne düşündükleri veya ne yapacakları ön planda tutulur ABD seçimlerinde, seçmenler bu gibi konularda mukayesede bulunarak oylarını kullanır.

Bu defa ‘güvenlik’ ön planda geleceğe ve hangi adayın o konuda daha sert bir tavır sergileyeceğine bakarak oy verebilir Amerikan seçmeni…

Öyle davranırsa Trump‘ın seçilmesi kaçınılmaz…

Ya Mançuryalı ise bu adamlar?

Sorun şurada: Donald Trump‘ın seçimlerde aday olacağının açıklandığı günlerden bugüne artarak gerçekleşti‘Müslüman’ sıfatlı birilerinin anlamsız görünen kanlı eylemleri; neden oluyor bu eylemler?

O alış-veriş merkezinde çalışan bir genç kız kendisine artık yüz vermiyor diye Arcan‘ın eline silâh alarak hesaplaşmaya gitmesi, akla ziyan değil mi?

”Kendisi de gey olabilir” denilen Omar Mateen adlı genç bir gey kulübü basıp 50 kişiyi neden öldürsün ki?

Ya da, Rizwan ve Tashfeen çifti, mutlu-mesut-bahtiyar yaşarlarken, yılbaşı kutlamasını yarıda bırakır, evlerine gider, ağır silâhlar kuşanır ve dönerek mesai arkadaşlarının üzerine ateş açıp neden öldürür?

Arcan için, eylemine tanık olanların ”Alış-veriş merkezinde Zombi gibi dolaşıyordu, birden ateş açmaya başladı”demelerinin sebebi ne olabilir?

Evet bildiniz: Bana ‘Mançuryalı aday’ işini hatırlatan olaylar bunlar…

1950’lerde CIA’in yaptığı açıklamış, 1975’te vazgeçildiği ilân edilmiş, zihinleri üzerinde oynanan insanların, uzaktan kumandayla, istemedikleri eylemlere zorlanmaları…

Kimse bu eylemlerle o deney arasında bir irtibat kurmuyor.

Oysa yıllardır filmlere, şimdilerde dizilere konu olan, yaşanılmış olaylarla desteklenen bir ihtimal olarak zikredilmesi gerekirdi.

Neyse…

Türkiye de Hillary’ci galiba

Barack Obama‘nın ‘Hillary kazansın diye’ savaşı genişletme niyetine karşı Türkiye’nin de planı olduğunu yineAbdülkadir Selvi‘nin bugünkü yazısından öğreniyoruz.

Okuyalım:

”Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda uçakta Rakka operasyonu için ABD’ye askeri bir teklif sunduğumuzu açıkladı. Teklifin özü şu: Türkiye ile ABD hava gücü olacak, ÖSO karadan girecek. Amerikalılar Musul ve Rakka için 25 bin kara gücü hesabını çıkarmış. O yüzden YPG’yi kara gücü olarak kullanmayı düşünüyorlar. Türkiye ise ÖSO’nun sayısının 65 bine ulaştığını belirterek, YPG olmadan ÖSO ile bunun sağlanabileceğini savunuyor.”

İlginç bir seçim ABD’de yapılacak olan; bizim için de sonuçlara yol açacağa benziyor…

* Bu yazı Fehmikoru.com'dan alınmıştır