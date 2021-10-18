Fehmi Koru: AK Parti açık ara birinciyse bu telaş ne?

* Fehmi Koru

Dünden beri zihnim bir soruya takılı kaldı: “Acaba AK Parti anket konusunda hangi araştırma şirketleriyle çalışıyor?”

Bu sorunun zihnimi meşgul etmesinin sebebi partinin başkan vekili konumundaki Numan Kurtulmuş’un yaptığı şu açıklama:

“Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir ve bütün yaş gruplarında birinci partidir. Bu başarılarımızın arkasında siyasi tecrübelerimiz var. Bu başarının arkasında gerçekten fedakarca çalışmanın yeri var.”

Kurtulmuş’un açıklamasının önermeleri şunlar:

AK Parti bütün kamuoyu anketlerinde birinci parti, hem de açık ara birinci…

Bütün yaş gruplarında da birinci yine AK Parti…

AK Parti başarılı…

Başarısının arkasında fedakarca çalışma bulunuyor.

İddialı bir açıklama…

Hangi araştırma şirketleri bu kanaati destekleyen bulgular elde etmiş merakındayım.

Kamuoyu araştırma şirketleri son zamanlarda raporlarının bazı bölümlerini paylaşıyorlar. O sayede yalnızca onlara araştırma görevini verenler değil bizler de ülkenin siyasi nabzını tutma imkanına kavuşuyoruz.

Ancak kamuoyuyla paylaşılan araştırmaların sonuçları ile AK Parti’nin genel başkandan sonraki en önemli koltuğunun sahibi olan Numan Kurtulmuş’un yukarıda aynen aktardığım açıklaması arasında uyumsuzluk var.

Görebilme imkanı bulduğum anketlerde AK Parti hala birinci parti, ancak diğer partilerden açık ara önde değil. En son anketlerde birinci parti ile ikincisi arasındaki fark çok azalmış görünüyor. Aylara göre sonuçlara bakıldığında, birkaç ay sonra AK Parti’nin birinciliği kaptırması bile muhtemel.

Son anketlere göre, Cumhur İttifakı rakibi Millet İttifakı karşısında zorlanıyor; birkaç ankette Millet İttifakı önde görünüyor.

“Yapılacak ilk seçimde AK Parti iktidarını koruyabilecek mi, aday olarak Tayyip Erdoğan’ı gösterdiği takdirde cumhurbaşkanlığını elinde tutabilecek mi?” soruları da sorulmaya başlandı; bu kritik sorulara verilen cevaplar AK Parti açısından alarm zillerini çaldıracak vahamette.

MetroPoll şirketinin en taze (Eylül sonu) araştırmasına göre, seçmenler AK Parti’nin iktidardan düşeceğini, Tayyip Erdoğan’ın aday olsa seçilemeyeceğini düşünmeye başlamış durumda.

Ağustos 2020’den bu yana yapılan aylık MetroPoll araştırmalarında “Erdoğan kazanır” diyenler “Kazanamaz” diyenlerden hep fazlaydı. [“Kazanır” diyenler Ağustos 2020’de 55.4, Nisan 2021’de 47.7, Mayıs 2021’de 47.8, Haziran 2021’de 49.8 idi; bu oran Eylül 2021’de 44.1’e düştü.

“Kazanamaz” diyenler ise Ağustos 2020’de yüzde 39.1 iken Eylül 2021’de yüzde 49.8’e çıktı. AK Parti’nin gelecek seçimi de kazanacağına inananlar ise sadece yüzde 37.8; “Kazanamayacak” diyenlerin oranı yüzde 53.7…]

Numan Kurtulmuş’un AK Parti’nin bütün yaş gruplarında birinci parti olduğu iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 11’i bu yıl ilk kez oy kullanacak gençlerden oluşuyor. Anketlere göre, ilk kez oy kullanacakların sadece dörtte biri AK Parti’ye oy vermeyi düşünüyor. “Oyum MHP’ye” diyen gençlerin oranı da yüzde 6.5… Genç yaş grubunda birinci parti CHP (oy oranı yüzde 33.5 görünüyor.)

Kurtulmuş’un açıklamasının ‘başarı’ yönüyle ilgili bulgular da var araştırmalarda.

En önemli güncel sorun ne? Ekonomi değil mi?

MetroPoll vatandaşlara “Mevcut hükümetin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunları çözebileceğine inanıyor musunuz?” sorusunu da yöneltmiş. “Evet, çözeceğine inanıyorum” diyenler yüzde 40.5; “Hayır, çözemez” diyenler ise yüzde 54.8…

Tabloya bakınca iktidar sözcülerinin telaşı daha kolay anlaşılabiliyor.

Muhalefetin açmazı

Yazımın buraya kadarı AK Parti’nin iki numaralı koltuğunda oturan politikacının yaptığı açıklamadan hareketle iktidarın siyasi zemininin sarsıntıya uğrayıp uğramadığını anlatma çabasıydı. Son araştırma “İktidar sarsıntıda” sonucunu ele veriyor.

Bu durumda ne beklenir, muhalefetin alıp başını gitmesi değil mi?

Araştırmalar seçmenin iktidar cephesinden kaçmaya başladığını gösterse bile, muhalefetin başarılı olacağı konusundan da fazla emin olunmadığına işaret ediyor.

MetroPoll “Ekonomik sorunları muhalefet partileri çözebilir mi?” sorusunu da sormuş, “Çözer” diyenler (yüzde 45.7) ile “Çözemez” diyenler (yüzde 45.1) neredeyse aynı oranda…

Vatandaş şu sırada sorun çözme bakımından muhalefetten de fazla umutlu değil.

Neden böyle?

Araştırmada bu soruma kısmen cevap teşkil edecek bir bölüm de bulunuyor.

‘Endişeli muhafazakarlar’ diye bir deyim var ya, bir kısım seçmen gerçekten endişeli. İktidarın gideceğini görüyor, ama bundan fazla mutlu görünmüyor. Özellikle bir önceki seçime kadar AK Parti’ye oy vermiş olan seçmenler…

AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerin yüzde 70.7’si “CHP-İYİ Parti iktidar olursa dindarlar baskı görür mü?” sorusuna “Evet görür” cevabını vermiş… MHP seçmeninde bu oran yüzde 55.9… Yeni iktidar döneminde ayrımcılığa uğrayacağını düşünenlerin oranı da AK Partili seçmende (72.7) ve MHP’li seçmende (54.9) bayağı yüksek.

Muhalefet cephesinin de açmazı burada.

Seçimlere henüz uzun sayılabilecek bir süre var -tabii seçimin tarihi erkene alınmazsa-; o zamana kadar iktidar kendi tabanının kaçmasını zorlaştıracak bir söylemi devreye sokacaktır. Muhalefet partilerinin ise bütün işi gücünü bir tarafa bırakıp oylarına talip olacakları muhafazakarlardaki endişeyi gidermeye çalışmaları beklenir.

CHP yönetiminde yer alanlar arasında seçim sonucunu çantada keklik görenler hiç de az değil.

İşleri hiç kolay olmayacak.

*Bu yazı fehmikoru.com adresinden alınmıştır.