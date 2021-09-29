Fehim Taştekin: Ortak basın toplantısı yapılmaması Erdoğan'ın istediğini alamadığının işareti

Gazeteci-yazar Fehim Taştekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesini değerlendirirken, "Baş başa görüşme iki saat 45 dakika sürdü. Çeviri payı da hesaba katıldığında 19 ay sonra ilk yüz yüze görüşme beklenenden çok kısa sürdü. Ortak basın toplantısının düzenlenmemesi de Erdoğan'ın istediğini alamadığına işaret ediyor" dedi.

Erdoğan ve Putin, bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İdlib'de gerilimin tırmanmaya devam ettiği süreçte yapılan görüşme, 2 saat 45 dakika sürdü. Liderler, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapmadı.

Gazeteci Fehim Taştekin, Al-Monitor'e yazdığı makalede görüşmeyi değerlendirirken, "Suriye, Kafkasya, Libya, Afganistan, doğal gaz anlaşmaları, ikinci S-400 paketi gibi çetin konuların ele alındığı baş başa görüşme iki saat 45 dakika sürdü. Çeviri payı da hesaba katıldığında 19 ay sonra ilk yüz yüze görüşme beklenenden çok kısa sürdü. Ortak basın toplantısının düzenlenmemesi de Erdoğan'ın istediğini alamadığına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Taştekin'in yazısının bir kısmı şöyle:

"Soçi'ye eli oldukça zayıflamış halde giden Erdoğan, Putin'le baş başa görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yapmadan Rusya'dan ayrıldı.

Suriye, Kafkasya, Libya, Afganistan, doğal gaz anlaşmaları, ikinci S-400 paketi gibi çetin konuların ele alındığı baş başa görüşme iki saat 45 dakika sürdü. Çeviri payı da hesaba katıldığında 19 ay sonra ilk yüz yüze görüşme beklenenden çok kısa sürdü. Ortak basın toplantısının düzenlenmemesi de Erdoğan'ın istediğini alamadığına işaret ediyor.

Erdoğan, Washington'la bozuşmanın birincil nedeni olan Rus savunma sistemi konusunda “Bizim için S-400 işi bitmiştir. Geri adım mümkün değil” derken Putin'le Soçi'de yapacağı görüşmeye dair çok olumlu konuştu. "Rusya ile ilişkilerde şu ana kadar herhangi bir yanlış görmedik” ifadelerini kullandı.

Rusya ile ticaretin geliştiğini, Suriye'de sıkıntılar yaşansa da bunları ikili görüşmelerle hemen telafi edebildiklerini, Karabağ'daki savaş sırasında Putin'in devlet adamlığını ortaya koyması sayesinde Azerbaycan'dan olumlu şekilde çıkma şansını yakaladıklarını vurguladı. Putin'le yanlarında (mütercim hariç) üçüncü bir şahıs olmadan görüşeceğini ve önemli bir karar alacaklarını söyledi.

Putin de “Türkiye ile görüşmelerimiz kimi zaman zor geçiyor ancak her zaman pozitif bir sonuçla bitiyor, uzlaşı bulmayı öğrendik” ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra Twitter hesabından “Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık” demekle yetindi. Erdoğan bir müjde paylaşmadığına göre çetin dosyaların teknik düzeyde görüşmelere kaldığı anlaşılıyor."

Taştekin'in Al-Moniter'de yayımlanan yazısının tamamına ulaşmak için TIKLAYIN.