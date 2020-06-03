Feghouli'ye Suudi Arabistan kancası

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli'ye resmen talip oldu. Fatih Terim “Değerini bulunca satılabilir” raporunu verdi. İki kulüp yöneticileri, yakın zamanda masaya oturacak.
Gelecek sezon UEFA FFP kriterlerinde sıkı bir denetime girecek olan Galatasaray, oyuncu satışlarından önemli bir gelir elde edip rahatlamayı hedefliyor. Feghouli, 10 milyon Euro karşılığında satılırsa Cimbom, oyuncunun 4 milyon Euro'ya yakın olan yıllık maaşından da tasarruf edecek. Sezon sonunda Galatasaray'a dönecek olan Mbaye Diagne için de İngiliz kulüpleriyle görüşmeler sürüyor. Yönetim, Diagne için de 10 milyon Euro'dan kapıyı açacak.
Galatasaray’da iki lig şampiyonluğu yaşayan Feghouli, sarı-kırmızı formayla 101 maça çıktı. 26 golü bulunan Cezayirli futbolcu, 22 kez de asist yaptı. 24 maçta sağ kanat bölgesinde görev alan Feghouli 5 defa ağları sarsıp 5 asist üretti.