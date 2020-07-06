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Spor

Feghouli: Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum

"Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada 'öfke' sorunu yoktur"

06 Temmuz 2020 21:46

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, dün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının ardından bugün bir paylaşımda bulundu ve "Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" dedi. Feghouli, A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'e de tepki gösterirken, "Analizlerinizi yaparken tüm kökenlere karşı eşit olun çünkü bu saygı eksikliğidir" ifadesini kullandı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Feghouli, 3-1'lik mağlubiyeti üstlendi.

Feghouli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada 'öfke' sorunu yoktur.

"Levent Tüzemen, ırkçı bir insan gibi A Spor'da bilgisizce ve hatalı olarak bu tür oyuncuların alınmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Analizlerinizi yaparken tüm kökenlere karşı eşit olun çünkü bu saygı eksikliğidir."

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