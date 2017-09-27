Fed/Yellen'dan faiz artırım işareti ile dolar 3.57 lirayı aştı (2)

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İstanbul, 27 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen\'ın, \"Fed\'in kademeli faiz artışlarına devam etmesi gerektiği\"ne ilişkin açıklamasının ardından dolar 3.57 lirayı da aştı.

Kuzey Irak referandumu nedeniyle artan jeopolitik risklerle 3.55 liraya kadar yükseldikten sonra, referandumun ardından 3.53 liraya dönen dolar, Yellen\'ın konuşmasıyla yönünü yeniden yukarıya çevirdi ve 3.5741 liraya kadar çıktı. Güçlenen dolar karşısında 1.17 düzeyine çekilen euro da 4.19 - 4.20 lira aralığında hareket ediyor.

Referandum gerginliğinin azalmasıyla, haftanın ikinci gününü yüzde 1.62 artışla 103 bin 929 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi ise, doların güç kazanmasıyla, yatay başladığı yeni günün ilk işlemlerinde yüzde 0.84 düşüşle 103 bin 56 puana kadar geriledi.

İş Yatırım\'ın, günlük piyasa bülteninde, \"Gelişmekte olan piyasalardaki satışlar devam ediyor. ABD vergi indirimi beklentisi ve Yellen’in şahin konuşması ile yükselen dolar gelişmekte olan varlıkları etkilemeye başladı. ABD faizlerinde bir yükseliş olmadığı için gelişmekte olan varlıklara etki henüz sınırlı düzeyde\" denildi.