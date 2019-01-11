T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fed/Powell: Başkan Trump'tan bir davet almadım

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD başkanıyla görüşmeyen hiçbir Fed başkanının varlığında haberdar olmadığını söyledi ve henüz ABD Başkanı Donald Truımp’tan bir davet almadığını ekledi

11 Ocak 2019 15:02

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD başkanıyla görüşmeyen hiçbir Fed başkanının varlığında haberdar olmadığını söyledi ve henüz ABD Başkanı Donald Truımp’tan bir davet almadığını ekledi.
Washington Ekonomi Kulübü’nde konuşan Powell, Fed’in enflasyon verileri karşısında sabırlı olma yeteneği olduğunu ve iş piyasasının durumunun güçlü göründüğünü söyledi ve faiz oranlarını artırma yönünde bir planları olmadığını söyledi.
Hükümetin geçici olarak kapatılmasının uzması halinde ekonomiye etkisi olacağını ancak bu durum dışında herhangi bir ekonomik gerileme öngörmediğini söyledi.
Powell ayrıca Federal Rezervin bilançosunun \"büyük ölçüde\" daha küçük olacağını ve nicel sıkılaştırma programının devam edeceğini söyledi ve ekledi:
\"Özellikle enflasyon düşük ve kontrol altındayken, bu iki açıklamadan hangisinin 2019\'un hikayesi olacağına karar verirken, sabırla ve dikkatle izleme yeteneğine de sahibiz.\"
Powell \"Faizler için önceden belirlenmiş bir seyir yok...özellikle şimdi... Eğer küresel büyüme daha yavaşlarsa, Sizi temin ederim... esnek ve hızlı bir şekilde politikaları harekete geçirebiliriz ve uygun olması durumunda bunu önemli ölçüde yapabiliriz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirOcak DHAABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell ABDFedABD Başkanı Donald TruımptanWashington Ekonomi KulübündePowell FedinHükümetinPowellFederal RezervinEğerSizi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24