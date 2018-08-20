Fedon'dan buzuki üstadı dostuna vefa

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bağırsak kanseri ve kanaması teşhisi konulup, ameliyat edilen, tedavinin ardından 1 ay sonra taburcu olan dünyaca ünlü buzuki virtüözü Hakan İtik\'i (68) ilk ziyaret eden, birlikte uzun yıllar sahneye çıktığı şarkıcı Fedon oldu. 73\'üncü yaşını İtik ile birlikte kutlayan Fedon, \"Bugün 73\'üncü doğum günümü kutluyorum ve bugüne kadar aldığım en güzel hediye, değerli arkadaşımın iyileşerek aramıza dönmesi oldu\" dedi.

​Dünyanın sayılı buzuki virtüözlerinden, evli, bir çocuk babası Hakan İtik, 13 Temmuz gecesi Bodrum\'daki evinde fenalaştı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan İtik\'e bağırsak kanseri ve kanaması teşhisi kondu. Ameliyata alınan İtik, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. İtik\'i evinde ilk ziyaret eden birlikte sahneye çıktığı şarkıcı Fedon oldu. 73 yaşına giren Fedon, doğum gününü de İtik ile birlikte pasta keserek, kutladı. Fedon, şöyle konuştu:

\"Hakan ölümden döndü. Doktorlar, \'Onun için dua edin\' dedi. Ama Rabb\'imin gücü, sevenlerinin duası onu hayatta tuttu, bize bağışladı. Hakan, hasta olduğu sürece sahne almadım, almayacaktım da. Şimdi iyileşti, taburcu oldu. Şimdi bana \'Yine artistlik yapıyorsun\' diyecekler ama umurumda değil. Bugün 73\'üncü doğum günümü kutluyorum ve bugüne kadar aldığım en güzel hediye değerli arkadaşımın iyileşerek aramıza dönmesi. Allah\'ım Hakanımızı bize, eşine ve çocuğuna bağışladı. Bundan daha güzel bir hediye olabilir mi? İnşallah 3- 5 aylık nekahet dönemini atlattıktan sonra sahnelerde sevenlerimizle birlikte olacağız. Bu bayram, çifte sevinç yaşıyoruz.\"

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