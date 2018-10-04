Fed/Mester: Faizleri yavaş yavaş yukarı hareket ettirmek uygun

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Cleveland Fed (Merkez Bankası) Başkanı Loretta Mester, uzun vadeli ABD tahvillerinin getirilerinde dün yaşanan zıplamadan endişe edilmesine gerek olmadığını, ABD ekonomisi ve diğer ekonomiler arasındaki ayrışmanın izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Faizleri yukarı yönlü olarak yavaş yavaş hareket ettirmenin hala uygun olduğunun altını çizen Mester, \"Faiz oranlarının bir gün yukarı gitmesi endişe verici bir durum değil. Piyasalarda oynaklık var\" dedi ve ekledi:

\"Bizim izlememiz gereken risk, ABD\'nin diğer ekonomilerde neler olduğundan ayrışması olmalı. Şu anda endişe verici bir durum yok; ancak, ekonominin nasıl gittiğini değerlendirirken bunu izlememiz gerekli.

\"Büyüme rayında, istihdam artışları güçlü olmaya devam ediyor ve enflasyon konusunda yüksek risk olduğuna ilişkin henüz çok fazla kanıt görmüyorum.

\"Faiz oranlarını yavaş yavaş yukarı hareket ettirmek hala bizim için uygun.\"

