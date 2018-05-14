Fed/Mester: ABD “işler kontrolden çıkmadan” borçluluğuna dikkat etmeli

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland Başkanı Loretta Mester, ABD’nin borçluluğunun GSYH’ye oranına işler kontrolden çıkmadan dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı.

CNCB’de yer alan habere göre ABD’nin şu anda borç/GSYH oranı yüzde 75. Hükümetin son açıkladığı harcamalar ve teşvik programlarıyla 2047 yılında bu oranın iki katına çıkması bekleniyor.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ABD’nin borçluluğa dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

“ABD borç/GSYH oranına işler kontrolden çıkmadan dikkat etmeli.

“ABD ekonomisinin sağlığı konusunda değerlendirme yaparken sürdürülebilir mali bir politika gündemimiz mi var, onu değerlendirmeliyiz.

“Bence bu konuları işler kontrolden çıkmadan, bugünden başlayarak iyi düşünmemiz gerekiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise ABD gelişmiş ekonomiler arasında gelecek beş yıl içinde borç/GSYH oranı tek yükselmesi beklenen ülke.

Küresel borçluluk oranı da, IMF’nin Nisan Mali Monitör Raporu’na göre tarihi rekor seviyelerde. Gelişmiş ekonomilerin borçluluğu çok daha yüksek. 2016 yılında toplam küresel borç 164 trilyon dolara ulaştı. Bu da küresel GSYH’nin yüzde 225’ine denk geliyor.

Gelişmiş ülkeler için borç/GSYH oranı ortalama yüzde 105 düzeyindeyken, orta ve düşük gelirli ülkelerde bu oran ortalama yüzde 40 ila 50 düzeylerinde.