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Ekonomi

FED'in yeni başkanı Jerome Powell görevine başladı

Powell'ın görevi süresince 2012'den beri birlikte çalıştığı halefi Janet Yellen'in yolunu izleyerek kademeli para politikasını sürdürmesi bekleniyor

05 Şubat 2018 21:52

ABD Merkez Bankası’nın (FED) yeni Başkanı Jerome Powell, görevine resmi olarak başladı.

FED’den yapılan yazılı açıklamada, Powell’ın bankanın Washington’daki merkezinde düzenlenen yemin töreniyle başkanlık görevini devraldığı bildirildi. 

Yemin törenini, ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı ilk FED üyesi olan Randal Quarles’in yönettiği kaydedilen açıklamada, Powell’ın 4 yıllık görev süresinin bugün itibarıyla başladığı ifade edildi.

FED’in 16. başkanı olan 65 yaşındaki Powell, yaptığı yazılı açıklamada, “Amerikalılara hizmet etme imkanına sahip olmaktan onur ve şeref duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Powell'ın görevi süresince 2012'den beri birlikte çalıştığı halefi Janet Yellen'in yolunu izleyerek kademeli para politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Yellen, Trump’ın kendisini yeniden başkan atamaması nedeniyle 4 yıllık başkanlık süresini 3 Şubat itibarıyla tamamlayarak, FED’den tamamen ayrılmıştı.

TIKLAYIN - Yeni Fed başkanı Jerome Powell kimdir?

En zengin Fed Başkanı

Yeni FED Başkanı Powell'ın servetinin, finans sektöründeki "başarılı" kariyeri sayesinde yaklaşık 55 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, Powell'ın 1940'lardan bu yana en zengin FED Başkanı olduğu anlamına geliyor.

Siyaset ve hukuk alanlarında eğitim gören Powell, ayrıca bankanın yaklaşık 40 yıldır "ekonomi derecesine sahip olmayan tek başkanı" olma özelliğini taşıyacak.

Bankaya 1978'den sonra başkan olan Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke ve Janet Yellen'ın ekonomi alanında doktora dereceleri bulunuyordu.

 

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