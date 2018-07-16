Fed'in 'yarı yıl para politikası raporu'ndan: Kademeli faiz artışına devam edilecek

Fed Kurulu, yarı yıl para politika raporunda, ekonominin hedeflere yakın olmasından dolayı kademeli faiz artışı taahhüdünü bir kez daha vurguladı ve para politikası kurallarından işgücüne katılıma bir dizi konu başlığına yer verdi.

Cuma günü Kongre'ye sunulan raporda, "Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), federal fon faiz oranı için hedef aralığında ilave artırımların, ekonomik faaliyette süregelen genişleme, güçlü işgücü piyasası koşulları ve orta vadede komitenin simetrik yüzde 2 hedefine yakın enflasyon ile uyumlu olmasını bekliyor" denildi.

Fed, faizi çok yavaş artırma (çok yüksek enflasyon ve varlık balonlarına neden olabilir) ile çok hızlı arırarak ekonomiyi resesyona sokma riskleri arasında dengeyi sağlama çabası ile birlikte, gösterge faizi 2018 yılında şimdiye dek iki kez artırdı ve iki kez daha artırabileceğini işaret etti.

Gelecek hafta Kongre'de raporu sunacak olan Fed Başkanı Jerome Powell, perşembe günü American Public Media'nın “Marketplace” programına verdiği mülakatta, ABD ekonomisinin "gerçekten iyi durumda" olduğunu söyledi, ancak yüksek ticaret tarifelerinin büyümeye risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.