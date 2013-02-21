Fed'in uyarıları altın fiyatlarını vurdu

Fed'den gelen uyarıların ardından altın fiyatları yedi ayın en düşüğüne indi.



Altın Fed'den tahvil alımlarının süresine ilişkin olarak gelen uyarıların ardından kayıplarını üst üste üçüncü seansta da devam ettirerek 1554,49 dolar ile yedi ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ocak ayı toplantısının dün açıklanan tutanakları, bazı yetkililerin bankanın tahvil alım programını istihdamda istenilen sonuca ulaşılmadan önce durdurmak veya yavaşlatmak zorunda kalabileceği görüşünde olduklarını gösterdi.

Teknik analize göre spot altının ons fiyatı 1538-1548 dolar aralığına gerileyebilir.



Altının gramı 90 lira



İç piyasada da altın fiyatları geriliyor. Kapalıçarşı'da 22 ayar altının gramı 90 liraya inerken, çeyrek altın 150 liradan satılıyor.