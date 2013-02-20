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Ekonomi

Altın son 6 ayın en düşük seviyesinde

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1590,71 dolar ile 15 Ağustos 2012'den beri en düşük seviyesini gördü

20 Şubat 2013 22:15

Altın fiyatları 1600 doların altına inerek son 6 ayın en düşük düzeyini gördü. Kapalıçarşı'da altının gramı 91 liraya geriledi.

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1590,71 dolar ile 15 Ağustos 2012'den beri en düşük seviyesini gördü.

Altın için temel faktörlerin değişmediğini belirten analistler, diğer varlıkların yatırımcılar için daha çekici hale geldiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar altının kırılgan olduğuna dikkat çekerek, düşüşün 1589-1564 dolar bandına doğru sürebileceğini belirtiyor.

 

Altının gramı 91 lira

 

İç piyasada da altın fiyatları geriliyor. Kapalıçarşı'da 22 ayar altının gramı 91 liraya inerken, çeyrek altın 152 liradan satılıyor.

 

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