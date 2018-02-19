Fed'in toplantı tutanakları ve ABD PMI açıklanacak (2)

(Yorum ile güncellendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Küresel piyasalar 19-23 Şubat haftasında ABD Merkez Bankası’nın 30-31 Ekim toplantısının tutanakları ve ABD ekonomisine ilişkin Satın Alma Yöneticleri Endeksi (PMI), konut satışları ve işsizlik verilerini izleyecek.

Küresel yatırımcı enflasyona ilişkin işaretleri yakından izlemeye devam ederken, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme ve mali teşvikler Fed’in üç faiz artırımı yapmasını da destekliyor. Öte yandan yıl sonuna doğru dördüncü bir faiz artışı enflasyon verilerine göre ihtimaller dahilinde.

Geçen Çarşamba açıklanan ABD enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesiyle düşüş yaşayan piyasaların bu hafta tekrar yükselmesi yatırımcı nezdinde enflasyonun sanıldığı kadar büyük bir tehdit olmayabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Atlantik’in öteki yakasında ise Avrupa Merkez Bankası ise hızla iyileşme kaydeden Euro Bölgesi ekonomisinden enflasyon yaratmaya çalışıyor ve hala parasal genişlemeye devam ediyor. AMB’nin 2019’a kadar faizleri artırması beklenmiyor.

ABD’de Başkanlık Günü’yle başlayan tatil haftasında piyasaların özellikle Çarşamba ve Perşembe günü açıklanacak verilere odaklandığı bir hafta olacak. ABD Mevcut Konut Satışları ve ABD PMI verilerinin açıklanacağı Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz toplantısının tutanakları da öğleden sonra yayınlanacak. Perşembe günü ise işsizlik sigortası başvurularına ilişkin veriler ve Öncü Göstergeler Endeksi açıklanacak.

Küresel hisse piyasaları geçtiğimiz hafta yaşadığı kayıpları toparlamaya başladı. Hindistan Borsası Senseks’te düşüş 5 puanı bulmuşken, Hong Kong Borsası Hang Seng’de kayıplar yüzde 5.4’ü ABD Borsası Nasdaq’ta ise yüzde 5.3’ü bulmuştu.

Yatırımcılar enflasyon konusunda fikir ayrılıkları yaşasa da ABD Merkez Bankası’nın yakın gelecekte faizleri artıracağı beklentisi yükseliyor. Fed’in Aralık ayında gerçekleşen toplantısından notlar da sıkılaştırma sürecini başlatan merkez bankasının 2018’de üç değil dört faiz artırımı yapabileceğine işaret etmişti.

Piyasaların hafta boyunca izleyecekleri ABD verileri şöyle:

Çarşamba

Bileşik PMI Şubat

Beklenti: 54.0

Tahmin aralığı: 51.9 – 54.1

İmalat PMI verileri

Beklenti: 55.0

Tahmin aralığı: 53.6 - 55.7

Hizmet sektörü PMI verileri

Beklenti: 53.5

Tahmin aralığı: 51.4 – 53.7

Mevcut Konut Satışları (Ocak)

Beklenti (yıllık olarak hesaplanmış oran): 5 milyar 650 milyon

Tahmin aralığı: 5 milyar 530 milyon – 5 milyar 730 milyon

Perşembe

Devam Eden İşsizlik Başvuruları (Şubat, 17 Hafta)

Beklenti: 230 bin

Tahmin aralığı: 227 bin – 235 bin

Öncü Göstergeler Endeksi (Ocak)

Beklenti, aylık değişim: yüzde 0.6

Tahmin aralığı: yüzde 0.3 - 0.9