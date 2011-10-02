-FED'in programı yarın başlıyor NEW YORK (A.A) - 02.10.2011 - ABD Merkez Bankası (FED), ekonomideki büyümeyi desteklemek ve borçlanma maliyetlerini düşürmek için açıkladığı 400 milyar dolar değerindeki yeni bir programını yarın başlatacak. New York'taki FED'in yaptığı açıklamaya göre, banka, önceki hafta açıkladığı program kapsamında 3-28 Ekim tarihleri arasında 44 milyar dolar değerinde kısa vadeli tahvili satarak, aynı miktarda uzun vadeli tahvil satın alacak. Fransa'da yayımlanan Les Echos gazetesinin haberinde, Fed'in satmayı öngördüğü tahvillerin vadesinin 2012-2014, alacağı tahvillerin vadesinin ise 2017-2041 olacağı belirtildi. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fed'in, ekonomideki toparlanmayı desteklemek için portföyündeki menkul kıymetlerin ortalama vadesini uzatma kararı aldığı ve uzun vadeli Hazine tahvili satın almak için 2012 yılı sonuna kadar 400 milyar dolarlık kısa vadeli tahvil satacağını belirtmişti.