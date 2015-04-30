FED'in kritik faiz kararı açıklandı, dolar yükseldi

ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, Nisan ayı Açık Piyasa Komitesi toplantılarını sonladırırken, beklendiği gibi faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed yetkilileri, faizlerin değiştirilmeme kararının oy birliği ile alındığını söyledi.

Fed'den yapılan açıklamada "İlk çeyrekteki yavaşlamanın ardından, ekonomi ılımlı büyümeye devam edecek. ABD tüketici güveni artmaya devam ediyor" denildi.

Yetkililer, bugün gelen ve beklentilerin oldukça altında olan büyüme verisinin kış şartlarından kaynaklandığını ve geçici olduğunu söyledi.

Fed yetkilileri, istihdam artışının hızının yavaşladığını ve işsizliğin durağan olduğunu da ifade etti.

Yetkililer, düşük enflasyonun kısmen enerji fiyatlarındaki düşüş ve enerji dışı ithal fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığını da ifade etti ve şöyle dedi:

"Enflasyon Fed'in yüzde 2 hedefinin altında seyretmeye devam ediyor."

Haziran seçeneği hala gündemde

Yetkililer, faiz artışı için Haziran seçeneğini açık bırakırken, piyasa uzmanları Eylül ayında da faizin artabileceğine işaret ediyor.

Yetkililerin Haziran seçeneğini açık bırakması, bugün diğer önemli para birimleri karşısındaki sepette son iki ayın en düşük seviyesini gören doların biraz değerlenmesini sağladı.

Piyasa ne tepki verdi?

ABD merkez bankası'nın açıklamasının ardından, gün içinde 1.1187 dolar düzeyine kadar yükseldikten sonra 1.1149 dolar düzeyine kadar çekilen euro, karar açıklandıktan sonra gerilemeye başladı.

Euro 1.1115 dolar düzeyine kadar çekilirken, açıklama öncesinde 2.65 liranın altında olan dolar yükselişe geçerek 2.66 lirayı da geçerek 2.6615 liraya kadar çıktı.