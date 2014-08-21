Fed'in erken faiz artırım olasılığı doları 5 ayın zirvesine çıkardı

Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantı tutanaklarında istihdam piyasasındaki iyileşme halinde erken faiz artırımı gelebileceğine yönelik ifadeler doları son 5 ayın zirvesine yükseltti. Dolar 2,19 TL sınırına dayanarak 2,1890 TL'yi gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda Fed'in istihdam piyasasındaki beklenenden daha güçlü toparlanmanın, faiz oranlarının düşünülenden daha erken yükseltilmesine yol açabileceğine yönelik ifadeler doları TL karşısında yükseltti.

Tutanakların açıklanmasının ardından 2.18 TL'nin üzerine çıkan dolar bu sabah da 2.1890 TL'yi görerek son 5 ayın zirvesini gördü. 5 aylık zirveyi gören dolar bu zirveden düşüşe geçmeye başladı. Saat 09:38 itibariyle 2.1818 TL'den işlem görüyor.

BİST 100 endeksi ise güne sınırlı düşüşle başladı. Endeks açılışta yüzde 0,22 değer kaybederken 78 bin 691 puanla güne başlangıç yaptı.

Doları artıran tutanaktan önemli ifadeler

Fed ekonomi ve işgücü piyasasında yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, ekonomik görünümünde belirsizliğin devam ettiğini ifade etti. Fed toplantısında sıfıra yakın olan faiz oranın artırılmasının şu an için erken olduğu belirtildi. Fed, 29-30 Temmuz tarihleri arasında yaptığı toplantıların tutanaklarını yayınlandı. Tutanaklara göre, Fed, üyeleri, faiz artırımı konusunda fikir birliğinde uzlaşamadı. Ancak, ekonominin beklentilerden daha kısa sürede geliştiği konusunda görüş birliği sağlandı. Tutanaklarda faiz artırımı hakkında bir önceki tutanakla göre daha açık ifadeler yer alması doları yükseltti. Tutanakların açıklamasının ardından dolar uluslararası piyasalarda 2.1850 TL’ye kadar tırmandı.

Daha önemlisi Jackson Hole toplantısı yaklaşıyor

ABD'de dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarında makroekonomik verilerin beklentilerden daha iyi geldiği notu ve üyelerin faiz artırımı ile ilgili tartışmaları parasal genişlemeden çıkış ve faiz artırım sürecinin tahmin edilenden önce başlayabileceğine ilişkin algıyı artırırken, piyasalar bugün başlayacak Jackson Hole toplantısını ve açıklanacak makroekonomik verileri takip edecek. Analistler, Jackson Hole toplantısında yarın konuşma yapacak Fed Başkanı Janet Yellen'in söylemlerinin piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, dolar endeksinin yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine yükseldiğine dikkati çekiyor.

‘FED daha da ciddileşecek’

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Gökhan Şen yayınladığı notta tutanaklarda yer alan şahin ifadelere karşın Fed Başkanı Janet Yellen'in Jackson Hole toplantısında dengeleyici bir konuşma yapacağını belirtti. "Başkan Yellen elden geldiğince Cuma günü tamirat işlerine girişecektir ve uzun uzun emek piyasasındaki zayıflıkları anlatacaktır. Bu yüzden de dolarda gördüğümüz rallinin sınırlı kaldığını düşünüyorum" diyen Gökhan Şen "riskli varlıklar için Eylül ayındaki Fed mesajlarının önemi de ABD verilerinin önemi de artmış durumda ve bu süre içinde bu varlık sınıfına gören her bir üye için temkinli olmak gerekiyor. Hala ucuz olduğundan birçok piyasada kourma sahibi olmak gerekiyor. İşler yolunnda giderse, yılın son çeyreğinde faizlerin yükseleceği ve Fed’in daha ciddileşeceği bir döneme adım atmış bulunuyoruz" dedi.