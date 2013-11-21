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Ekonomi

FED'in çekilme sinyali, altın fiyatlarını düşüşe geçirdi

ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarından çekilebileceğini açıklaması, altın fiyatlarının düşmesine neden oldu

21 Kasım 2013 12:15

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tutanaklarından ağır darbe aldı. Spot altın fiyatları, FED'in varlık alımlarından gelecek aylarda çekilebileceğini açıklamasının ardından 30 dolardan fazla değer kaybetti. Dolar ise yükseldi.

Fed'in dün açıklanan Ekim ayı toplantı tutanaklarında varlık alımlarından önümüzdeki aylarda çekilmeye başlanabileceği mesajı çıkmasının ardından altın düşüşe geçti. Tutanakların açıklanmasından önce 1276 dolara kadar yükselen altın, açıklamayla birlikte hızla değer kaybederek önce 1259 dolara, sonra da 1242 dolara kadar geriledi. Bugünkü açılıştan sonra yüzde 0,3 primle 1247 dolarda seyreden altın, bu seviyeyle dört haftanın en düşüğü olan 1240 dolara yakın duruma geldi.

 

Dolar yükselişte

 

Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırmaya gidecek olmasının etkisiyle dün 2.00 seviyesine yaklaşan dolar/TL de, FED tahvil alımlarını beklenenden erken başlatabileceği endişeleri ile 2.02'ye yaklaştı.

Fed tutanaklarının ardından dolar global bazda değer kazandı. Dün 2.0041/2.0045 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah 2.02 seviyesine yaklaştı. Dün 2.3494 seviyesinde olan sepet bazında TL ise bu sabah 2.3646 seviyesinde.

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