FED'den varlık alımlarından çekilme sinyali

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 29-30 Ekim'de yapılan toplantısına dair açıklanan tutanaklarına göre, toplantıda bankanın aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımlarının hızında değişiklik yapmamasına karşın, ileriki aylarda kararın gözden geçirilebileceği görüşü öne çıkıyor.

FED'in 29-30 Ekim'de tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasalar Komitesinin (FOMC) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, bankanın faiz oranlarında bir değişikliğe yol açmadan varlık alımlarını ne zaman ve nasıl bir azaltmaya başlayabileceği tartışmaları yer alıyor.

Toplantı tutanaklarına göre üyeler, büyüme hızı ve istihdam verileri arzu edilen düzeye ulaşıncaya kadar faiz oranlarının yüzde sıfır düzeyinde tutulacağı mesajının net olması gerektiği üzerinde duruyorlar. Üyeler, varlık alım programında bir azaltmaya gidişin açıklanacak verilere bağlı bir karar olduğunu kabul etmekle birlikte, önümüzdeki aylarda bu yönde bir adım atılabileceği mesajının da gündemde tutulması gerektiğini savunuyorlar.

FED'in rezerv fazlasına ödemekte olduğu yüzde 0,25'lik faiz oranını daha da aşağı çekmeyi tartışan komite, bazı üyelerin para piyasasının işleyişine zarar verebileceği yönündeki kaygılarını not etmekle birlikte bu yönde atılabilecek bir adıma açık olduğunu da belirtiyor.

FED'in ekim ayı FOMC tutanaklarının açıklanmasının ardından S&P 500 endeksi yüzde 0,1 düşüp 1761,81 puana inerken, Dow Jones Endüstri endeksi de yüzde 0,1'lik bir inişle 15946,99 düzeyine geriledi.

FED, bir sonraki FOMC toplantısını 17-18 Aralık tarihlerinde yapacak.