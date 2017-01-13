"Fed'in 2017'de 3 faiz artışı yapması uygun"

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ekonomide işlerin yolunda olduğu müddetçe 2017'de 3 faiz artışının uygun olacağını söyledi.



Pennsylvania'daki bir konferansta konuşan Harker enflasyonun bu yıl veya gelecek yıl Fed'in %2'lik hedefine ulaşma yolunda olduğunu, ABD istihdam piyasasının da sağlıklı göründüğünü belirtti. Harker "Bu yıl ekonominin yolunda ilerleyeceğini varsayarsak 3 ılımlı faiz artışı uygun olur" dedi. Harker'in 3 faiz artışı tahmini çoğu Fed yetkilisinin görüşleriyle de uyumlu.



Philadelphia Fed Başkanı Harker bu yıl ilk kez FOMC'de oy hakkına sahip olacak.