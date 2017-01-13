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Ekonomi

"Fed'in 2017'de 3 faiz artışı yapması uygun"

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker 2017'de 3 faiz artışının uygun olacağını söyledi

13 Ocak 2017 00:25

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ekonomide işlerin yolunda olduğu müddetçe 2017'de 3 faiz artışının uygun olacağını söyledi. 

Pennsylvania'daki bir konferansta konuşan Harker enflasyonun bu yıl veya gelecek yıl Fed'in %2'lik hedefine ulaşma yolunda olduğunu, ABD istihdam piyasasının da sağlıklı göründüğünü belirtti. Harker "Bu yıl ekonominin yolunda ilerleyeceğini varsayarsak 3 ılımlı faiz artışı uygun olur" dedi. Harker'in 3 faiz artışı tahmini çoğu Fed yetkilisinin görüşleriyle de uyumlu. 

Philadelphia Fed Başkanı Harker bu yıl ilk kez FOMC'de oy hakkına sahip olacak.

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