Fed: Politika değişimleri ekonomiyi 2018'de daha çok etkileyecek

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, hükümet politikalarındaki değişimlerin ABD Ekonomisi üzerinde 2018'de 2017'ye göre daha etkili olabileceğini söyledi.

Bullard CNBC röportajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD doları ve hisse senetlerinde yaşanan yükseliş hakkında bir soruyu yanıtlayan Bullard, piyasanın kendisinin bir miktar ilerisinde olduğunu söyledi.

Bullard, Kongre'de bu yıl Fed'in işleyişine ilişkin yenilikler görülebileceğini kaydetti.

Fed içerisinde daha fazla şeffaflık olması gerektiğini söyleyen Bullard, Fed'in her toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyebileceğini ve para politikası raporlarının çeyreklik olarak yayınlanabileceğini söyledi.