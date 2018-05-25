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Ekonomi

Fed/Harker: Enflasyon kontrolden çıkarsa 4 faiz artışı yapılabilir

"Enflasyona dair yüzde 2 seviyesine fakında olmadan yaklaşıyorsak, yüzde 2.25'i de yakalayabiliriz"

25 Mayıs 2018 01:08

Philadelphia Fed Başkanı Harker CNBC'deki mülakatında "Enflasyon hedefi doğrulamak konusunda kontrolden çıkarsa, bu yıl için 4 faiz artışını düşünebilirim" diye konuştu.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Philadelphia Fed Başkanı Harker, "Bu seneye başladığımda, önümüzdeki yıl ve bu sene için 25 baz puanlık 3 faiz artışı düşünüyordum. Bundan da çok uzaklaşmadım" dedi. Harker, "Giderek nötr konuma yaklaşıyoruz. Enflasyonun hızlandığını görürsek, bu yıl 4 faiz artırımına açık olabiliriz. Ama bunun için kanıt görmem gerekli" ifadelerini kullandı.

Harker şöyle devam etti:

"Enflasyona dair yüzde 2 seviyesine fakında olmadan yaklaşıyorsak, yüzde 2.25'i de yakalayabiliriz. Ama bu, enflasyonun yüzde 2 olduğu hikayeden farklı olur. Bu durumda bence farklı davranmalıyız. En azından politika yapıcı olarak ben öyle olduğunu sanıyorum. Nötr duruma gelip orada kalırsak, ben bununla da tatmin olabilirim"

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