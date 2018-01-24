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Spor

Federer, yine 3-0'layarak çeyrek finale yükseldi

Djokovic'i eleyen Chung, Ekselansları'nın rakibi olacak

24 Ocak 2018 17:32

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Çek Tomas Berdych’ı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Berdych karşısında 3-0 geriye düşerek yavaş bir başlangıç yaptığı maçın 9. oyununda servis kıran Federer, "tie-break"te rakibine sadece bir puan verdi ve ilk seti 7-6 hanesine yazdırdı.

Sekizinci oyununda servis kırarak 5-3 üstünlüğü yakaladığı ikinci seti 6-3 alan İsviçreli sporcu, son seti 6-4, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Son şampiyon Federer, grand slam turnuvalarında yarı finale çıkan ilk Güney Koreli sporcu olarak tarihe geçen dünya klasmanının 58 numarası Hyeon Chung ile eşleşti.

Federer, ilk turda Aljaz Bedene'i, ikinci turda Jan-Lennard Struff'u, üçüncü turda  Richard Gasquet'yi ve dördüncü turda da Marton Fucsovics'i 3-0'lık setlerle yenmişti.

 

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