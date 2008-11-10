T24 LogoT24 Logo
Spor

Federer yenildi

Roger Federer, beşinci şampiyonluğunu kovaladığı Masters Cup'taki ilk maçında Gilles Simon'a üç sette yenildi.

10 Kasım 2008 02:00

Roger Federer, beşinci şampiyonluğunu kovaladığı Masters Cup'taki ilk maçında Gilles Simon'a üç sette yenildi.

Dünyanın dokuz numarası Simon, Kırmızı Grup'un açılış maçında Federer'i 4-6, 6-4, 6-3'lük setlerle mağlup etti.

Sırtındaki sakatlık nedeniyle 11 gün önce Paris Masters'tan çekilen Federer Şangay'daki ilk maçında 50 basit hata yaptı ve 23 yaşındaki Simon ile ile yaptığı ikinci karşılaşmayı da kaybetti.

Federer, daha önce dört kez kazandığı Masters Cup'ta grup mücadelesinde tek yenilgisini geçtiğimiz yıl Fernando Gonzalez'e karşı almış ancak yine de kupaya uzanmıştı.

Dünyanın iki numarası Federer, yılın en iyi sekiz tenisçisinin katıldığı Masters Cup'ta ilk kez mücadele eden Simon karşısında ilk seti 6-4 kazandı.

İkinci setin başlarında rakibinin servisini kıran İsviçreli tenisçi avantajını hemen kaybetti. Sürekli Federer'in backhand tarafına oynayan Simon seti 6-4 önde bitirdi eşitliği sağladı.

Final setinde bir kez servis kıran Fransız tenisçi iki saat yedi dakika süren karşılaşmaya ace ile noktayı koydu.

Grubun diğer maçında Andy Murray, Andy Roddick'i 6-4, 1-6, 6-1'lik setlerle yenmeyi başardı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24