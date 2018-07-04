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Spor

Federer, Wimbledon'da 3'üncü tura yükseldi 

Aynur TATTERSALL - LONDRA / DHA   İsviçreli tenisçi Roger Federer, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Lukas Lacko'yu set vermeden yenerek bir üst tura çıktı

04 Temmuz 2018 21:51

Aynur TATTERSALL - LONDRA / DHA
 
İsviçreli tenisçi Roger Federer, Wimbledon Tenis Turnuvası\'nın ikinci turunda Lukas Lacko\'yu set vermeden yenerek bir üst tura çıktı.
İngiltere\'nin başkenti Londra\'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası\'nın 3\'üncü gününde, tek erkeklerde İsviçreli tenisçi Roger Federer, Slovak Lukas Lacko\'yu 6-4, 6-4 ve 6-1\'lik setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Slovak rakibi önünde oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Federer, 16 ace vuruşu yaptığı karşılaşmayı 1 saat 30 dakikada tamamlayarak adını üçüncü tura yazdırdı.
Geçen yılın şampiyonu İsviçreli tenisçi, bir sonraki turda Ivo Karlovic - Jan Lennard Struff maçının galibiyle karşılaşacak.

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