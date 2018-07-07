Federer ve Serena Williams üst tura yükseldi

Aynur TATTERSALL - LONDRA / DHA



Wimbledon Tenis Turnuvası\'nın beşinci gününde tek erkeklerde dünya 2 numarası Roger Federer, Jan Lennard Struff\'ı mağlup ederek bir üst tura çıktı.

İngiltere\'nin başkenti Londra\'da düzenlenen turnuvanın beşinci gününde korta çıkan tek erkeklerde İsviçreli raket Roger Federer, Alman rakibi Jan Lennard Struff\'ı 6-3, 7-5 ve 6-2\'lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Wimbledon\'da 7 şampiyonluğu bulunan ABD\'li Serena Williams da Fransız Kristina Mladenovic\'i 7-5 ve 7-6\'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Gün içinde oynanan diğer maçlarda ise, tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Venus Williams, Hollandalı Kiki Bertens\'e 2-6, 7-6 ve 6-8\'lik setlerle 2-1, 10 numaralı seribaşı Madison Keys de, Rus Evgeniya Rodina\'ya 5-7, 7-5 ve 4-6\'lık setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya üçüncü turda veda ettiler.