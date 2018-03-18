Federasyonlardan 18 Mart mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönmü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, dünyaya "Çanakkale Geçilmez" diyen kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Türk tarihinde bir kahramanlık destanı olan, Kurtuluş Savaşımızın ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'ni ve 'bir devrin battığı yerde' ebediyete intikal eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bu büyük zafere imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde ebediyete intikal eden kahramanlarımız ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

TVF'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

THF tarafından yapılan açıklamada ise 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şunlar kaydedildi: "18 Mart Çanakkale Zaferi; kahraman Türk askerlerinin uğrunda nice kanlar döktüğü vatanımızın bağımsızlığını, bölünmezliğini ve geleceğini, milletimizin gücünü ve hakimiyetini simgeleyen şanlı bir gündür. Çanakkale Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Türk milletinin gurur kaynağı 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."