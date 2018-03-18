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Spor

Federasyonlardan 18 Mart mesajı

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü böyle andılar

18 Mart 2018 13:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönmü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri  Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal  Atatürk ve silah arkadaşlarını, dünyaya "Çanakkale Geçilmez" diyen kahraman  şehitlerimiz ile gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Türk tarihinde  bir kahramanlık destanı olan, Kurtuluş Savaşımızın ilk ateşinin yakıldığı  Çanakkale Zaferi'ni ve 'bir devrin battığı yerde' ebediyete intikal eden  kahramanlarımızı asla unutmayacağız." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve  Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, Türkiye Basketbol Federasyonu  olarak bu büyük zafere imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz  şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Milli mücadelenin ilk ateşinin  yakıldığı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde ebediyete intikal eden  kahramanlarımız ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer  verdi.

TVF'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "18 Mart  Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere   tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

THF tarafından yapılan açıklamada ise 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin  103. yıl dönümü dolayısıyla şunlar kaydedildi: "18 Mart Çanakkale Zaferi; kahraman Türk askerlerinin uğrunda nice  kanlar döktüğü vatanımızın bağımsızlığını, bölünmezliğini ve geleceğini,  milletimizin gücünü ve hakimiyetini simgeleyen şanlı bir gündür. Çanakkale  Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük  kahramanlıklardan biridir. Türk milletinin gurur kaynağı 18 Mart Çanakkale  Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu  unutulmaz bir destandır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Çanakkale  Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale  şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman  gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

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