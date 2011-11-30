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Spor

Federasyondan FB'ye yanıt İSTANBUL (A.A)

30 Kasım 2011 00:58

-Federasyondan FB'ye yanıt  İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin açıklamalarına ayrıntılı cevap verileceğini açıkladı.  TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç'un, kulüp avukatı Emin Özkurt ile birlikte yaptığı basın toplantısının dikkatle takip edildiği belirtilerek, şöyle denildi: ''Söz konusu toplantıda adı geçen 'Pierre Cornu'nun beyanından' 18 Kasım tarihinde haberdar olunmuş ve bunu takip eden ilk iş günü olan 21 Kasım Pazartesi günü de, UEFA'ya hemen cevap ve itiraz yazısı gönderilmiştir. UEFA'ya yollanan resmi yazıda; Pierre Cornu'nun beyanlarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı, detaylarıyla ve kronolojik sırayla anlatılmıştır. Bu konu ile ilgili süreç tarafımızdan yakından takip edilmekte olup, detaylı açıklama takip eden zamanda yapılacaktır.''

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