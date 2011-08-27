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Federasyonda 'küme düşürme' toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 'Bizi bir alt kümeye düşürün' talebini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

27 Ağustos 2011 03:00

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 'Bizi bir alt kümeye düşürün' talebini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.


Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilen Fenerbahçe'nin 'küme düşme' talebini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.


UEFA'nın uyarısıyla Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermekten men eden Futbol Federasyonu, sarı Lacivertli takımın sert tepkisi karşısında karar aşamasına geldi.


Fenerbahçe Asbaşkanları Ali Koç ve Alaettin Yıldırım'ın dün resmen başvurduğu Federasyon'un hafta başında karar alması bekleniyordu.


Ancak bugün Federasyon yetkilileri yönetim binasında sürpriz bir şekilde olağanüstü toplantı yapmak üzere bir araya geldi.


Federasyon, şike yapmakla suçlanan Fenerbahçe'yi düşürme kararı alırsa takım bu sezon Bank Asya Birinci Lig'de mücadele edecek. Karar ligler başladıktan sonra çıkarsa bu sezon her hangi bir ligde mücadele etmesi güç görünüyor. Bu yüzden Sarı Lacivertli yönetim bir an önce kararın çıkmasını istiyor.


Fenerbahçelilerin Federasyon'ı eleştirdiği en önemli noktas ise "Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmeyen bir takım neden Süper Lig'de oynatılıyor" şeklinde.


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