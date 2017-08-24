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Spor

Federasyon şampiyonu unuttu

Alman Engelliler Spor Federasyonu, Olimpiyat Şampiyonu Christiane Reppe'yi dünya şampiyonasına katılacak sporcular listesine yazmayı unuttu

24 Ağustos 2017 14:05

Alman Engelliler Spor Federasyonu, Olimpiyat Şampiyonu Christiane Reppe\'yi dünya şampiyonasına katılacak sporcular listesine yazmayı unuttu. 
Dünya Şampiyonası\'nda iki altın madalya beklenen Reppe, kampta son hazırlıklarını yaparken acı gerçekle karşılaştı. Sporcunun antrenörü listeyi incelediğinde Reppe\'nin adını görmedi. Durum hemen yetkililere bildirildi ancak son başvuru süresi bitmişti.
Reppe bu hata ile kazanabileceği iki altın yanında maddi zarara da uğradığını belirtti. 30 yaşındaki sporcu iki birincilik kazanması halinde 6 bin Euro prim alabileceğini, ayrıca sponsor bulma şansının da kalmadığını söyledi. Şampiyon sporcu, federasyonun maddi zararını karşılamasını istedi.
Federasyon Başkanı Friedhelm Julius Beucher de affedilmez bir hata yapıldığını ifade etti. Güney Afrika\'da Reppe\'nin yarışması için şanslarını bir kez daha deneyeceklerini söyledi.
Ekip ile birlikte şampiyonaya gidecek olan Christiane Reppe, \"Hiç olmazsa arkadaşlarıma destek olurum. Ayrıca tanıtım çalışmaları da yaparım\" dedi.

İSTANBUL / DHA

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