Federasyon Kupası Bayern Münih’in



71'inci Almanya Federasyon Kupası finalinde futbol üst kalitede olmasa da heyecan son düdüğe kadar sürdü. Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 76 bin 917 kişinin izlediği karşılaşmada zafer Bayern Münih'in oldu. Bavyera ekibi normal süresi 0-0 berabere sona eren maçta Borussia Dortmund’u uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-0 yendi. Bayern'in gollerini 107’nci dakikada Arjen Robben ve 120+3’üncü dakikada Thomas Müller kaydetti.

Ligin ve kupanın son sahibi olan Bayern Münih bu sezon da Bundesliga şampiyonluğunun ardından kupa başarısını da tekrarladı. Kupayı en fazla kazanan takım olan Bayern Münih bu sayıyı 17’ye yükseltti.

Tartışmalı karar

Maçın en tartışmalı pozisyonu 64’üncü dakikada yaşandı. Gelişen Dortmund atağında savunmacı Mats Hummels’in gol çizgisini geçtiği görülen kafa vuruşu Bayernli Dante tarafından uzaklaştırıldı. Ancak bu pozisyonda maçın hakemi Florian Meyer oyunu devam ettirdi. Dortmundlu oyuncuların itirazı kararı değiştirmedi.

Dortmund uzatma bölümünün ilk dakikasında Aubameyang ile öne geçme fırsatını kullanamadı. 107’nci dakikada Dortmund kalecisi Weidenfeller’in oyuna sokmak istediği topu Boateng kaparak ceza alanına ortaladı. Arjen Robben arka kale direğinde yaptığı vuruşla Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi (107.). Borussia Dortmund, son saniyelerde bir gol için yüklenirken kontra atak fırsatı yakalayan Bayern’de Thomas Müller kaleciyi de çalımlayarak maçın 2-0’lık skorunu belirledi (120+3).

Lewandowski sessiz kaldı

Ligde sezonu gol kralı olarak tamamlayan Robert Lewandowski, sarı-siyahlı formayı yeni takımı karşısında son kez giydiği maçta fazla etkili olamadı. Polonyalı forvet gelecek sezon Bayern Münih için ter dökecek.

Bayern teknik direktörü Pep Guardiola, Alaba’nın yokluğunda savunmada genç Danimarkalı Pierre-Emile Höjbjerg’e ilk 11’de yer verdi. 30’uncu dakikada kaptan Philipp Lahm, Nuri Şahin ile girdiği ikili mücadelede sakatlanınca oyuna devam edemedi. Lahm’ın yerine giren Franck Ribery takımının kanat ataklarını yönlendirmeye çalıştı. Sırt ağrılarından henüz kurtulmuş olan Fransız oyuncu 109’uncu dakikada İspanyol teknik adam tarafından tekrar kenarı alındı. Ribery'nin yerine oyuna giren Claudio Pizarro, Müller’in attığı golün pasını veren isim oldu.

Maçın oyuncusu Robben

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde son dakikada attığı golle takımına Borussia Dortmund karşısında şampiyonluğu getiren Arjen Robben kupa finalinde de savunma kilidini açan isim oldu. Hollandalı yıldız karşılaşma sonrası “Gerçekten kazanmak istiyorduk ve bunu da gösterdik. Bizim için harika bir sezon oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Tören sırasında kupayı Almanların Olimpiyat Şampiyonu kayakçısı Maria Höfl-Riesch taşıdı. Kaptan Philipp Lahm, 2013-2014 sezonu Federasyon Kupası’nı Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un elinden aldı.