Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Kasım (DHA) - Federasyon Konseyi Senatörü Oleg Morozov, Ukrayna’nın Devlet Başkanı Petr Poroşenko’nun “büyük ihtimalle kaybedeceği” başkanlık seçimlerinin iptal edilmesine hazırlandığını ve denizdeki provokasyonların, savaşa hazırlık durumunun uygulanmasının bundan kaynaklandığını söyledi.

Morozov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kiev şu andaki devlet başkanının büyük ihtimalle kaybedeceği başkanlık seçimlerinin kaldırılmasına hazırlanıyor. Kiev’in provokasyon aracıyla durumu kötüleştireceği ve ülkenin yarısını tehlikeye atacağına dair tahminler gerçekleşiyor”.

Senatör, bunun için tüm araçların hazır olduğunu belirterek, “Rusya’nın sularında botlar, Donbass’daki çatışma, yakılan otomobiller bu araçlara dahil. Ayrıca savaşa hazır duruma geçmek de buna uyuyor” dedi.