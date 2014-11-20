Federasyon hakemleri korumaya aldı: Odası basılan hakem maçı tatil edebilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gündemdeki hakem odası basma olaylarından sonra talimatnamede değişikliğe gideceğini açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada, “Futbol Disiplin Talimatı ve Futbol Müsabaka Talimatı'nda yapılan değişikliklerle bu haftadan itibaren müsabaka boyunca yeşil zemin içinde veya dışında, hakem soyunma odası koridorunda, hakem odası önü ve içerisinde hakemlere yönelik her türlü sözlü veya fiili eylemlerde bulunulması halinde müsabaka hakemine karşılaşmayı tatil etme yetkisi de dahil olmak üzere geniş yetkiler verilmiştir” denildi.

Türk futbolunda son dönemlerin bir numaralı tartışma konusu olan "gerekirse soyunma odası basarız" tartışmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu artık bu tartışmalara son verecek tarihi bir karara imzaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Futbol Disiplin Talimatına yapılacak olan bu ek talimat maddesine göre kulüp başkanı ve yöneticilerinin bundan söyle hakeme yeşil saha içi ve dışında sportmenliğe aykırı hareket, hakaret, tehdit ve küfürlü söylemlerinin bedeli maçın tatil edilmesi olacak. Bu tip söylemlere karşılık hakemin müsabakayı başlatmama hakkı olacak. Buna göre hakem soyunma odası ve koridorunda hakeme benzeri bir söylem gerçekleşmesi halinde hem maçın başlamaması hem de o anda tatil edilmesi söz konusu olacak. Ve bu eylemi yapan başkan ve yöneticilere asgari bir yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Üzülerek söylemeliyiz ki, tüm profesyonel liglerimizde hakemlerimize yönelik hakaret, tehdit, fiziki ve sözlü taciz, darp ve benzeri kabul edilemez eylemler her hafta artarak devam etmektedir. Kurullarımızın aldığı yaptırım kararları incelendiğinde, hakemlerimize yönelik bu tür eylemlerin neredeyse tüm statlarımızda ve tüm liglerimizde yaşandığı net bir biçimde görülmektedir.

Ne yazık ki bu tür olayları gerçekleştirenlere verdiğimiz cezalar, hakemlere yönelik şiddet eylemlerinin önünü kesmeye yetmemektedir. Bu durum TFF yönetimi olarak bizleri yeni önlemler almaya yöneltmiştir.

Futbol Disiplin Talimatı ve Futbol Müsabaka Talimatı'nda yapılan değişikliklerle bu haftadan itibaren müsabaka boyunca yeşil zemin içinde veya dışında, hakem soyunma odası koridorunda, hakem odası önü ve içerisinde hakemlere yönelik her türlü sözlü veya fiili eylemlerde bulunulması halinde müsabaka hakemine karşılaşmayı tatil etme yetkisi de dahil olmak üzere geniş yetkiler verilmiştir.

Hakem soyunma odası veya koridorlarında benzer eylemleri maç sonrası da dahil olmak üzere yapan kulüp yöneticilerine Futbol Disiplin Talimatı uyarınca en az 1 yıl men cezası verilmesi karara bağlanmıştır. Yönetimimiz ayrıca kulüp yöneticilerinin ihlallerine yönelik diğer tüm cezalarda da artırıma gitme zorunluluğu hissetmiştir.

Ayrıca bu hafta oynanacak maçlarla birlikte hayata geçirilecek uygulamayla Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Alp her hafta Salı günleri medya mensuplarıyla bir araya gelerek haftanın hakemlerini değerlendirecektir.

Bu toplantılara gerekli görüldüğü takdirde sona eren haftanın hakemlerinden bazıları da davet edilebilecek ve hakemlerimiz verdikleri kararları değerlendirerek, soruları yanıtlayabileceklerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu uygulama sayesinde hakemlerimiz ile futbolseverleri yakınlaştırmayı ve şeffaf yönetim anlayışımız doğrultusunda tüm değerlendirmeleri kamuoyu ile açık bir şekilde paylaşmayı hedeflediğimizi vurgulamak isteriz.”