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Federal Savcılık: Zschäpe cinayetlerin suç ortağı

NSU davasında Federal Başsavcılık baş sanık Beate Zschäpe hakkında hücrenin bütün cinayetlerine ve saldırılarına suç ortaklığından yargılanmasını talep etti.

25 Temmuz 2017 17:37

Aralarında 8 Türk'ün de bulunduğu 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı Neonazi hücresinin dört sanığı hakkındaki davada iddia makamının mütalaasının okunmasına başlandı. Federal Başsavcılığın baş sanık Beate Zschäpe'nin hücrenin bütün cinayetlerine ve saldırılarına suç ortaklığından yargılanmasını talep ettiği bildirildi.

Federal Başsavcı Herbert Diemer mütalaanın başlangıcında baş sanık Zschäpe ve diğer sanıklar hakkında yapılan suçlamaların her yönden ispat edildiğini söyledi. Yüksek mahkemenin kararında bunu kabul etmesi durumunda Zschäpe'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Diemer Zschäpe'yi "terörist bir örgütün" kurucusu ve üyesi olarak tanımladı. Zschäpe suç ortağı olarak Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos ile birlikte 2000 ila 2007 yıllarında aralarında 8 Türk'ün de bulunduğu 10 kişiyi öldürmek, İranlı bir ailenin dükkanına bombalı saldırı düzenlemek, Köln'de Türk kökenli nüfusu yoğun olduğu Keup Caddesi'nde de bombalı bir eylem düzenlemekten sorumlu tutuluyor.

Dört yılı aşkın bir süredir devam eden NSU davasında delillerin değerlendirilmesi ve yüzlerce tanığın dinlenmesi uzun zaman almıştı. Baş sanık Zschäpe 14 yıl cinayetleri işleyen Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos ile birlikte yaşamıştı. Zschäpe intihar eden faillerin yabancı düşmanlığı saiki ile işledikleri cinayetlere iştirakten yargılanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, SSB/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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