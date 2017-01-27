Federal Meclis'te Nazilerin 'ötanazi' kurbanları anıldı

Auschwitz toplama kampında tutulan insanların kurtarılmasının yıldönümü olan 27 Ocak vesilesiyle bugün Federal Meclis'te Nasyonal Sosyalizm kurbanları için anma töreni düzenlendi.

Bu yılki anma töreninde ilk kez Nazi döneminde ‘zihinsel ve fiziksel engelleri' nedeniyle öldürülen insanlar da anıldı.

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert yaptığı konulmada, hem toplumda hem de siyasette Nazilerin ‘ötanazi programı' kapsamında işlenen suçlar hakkında uzun süre bir çalışma yapılmaması eleştirisinde bulunarak, o dönemin fail, doktor ve bilim insanlarının çoğunun üniversitelerde profesör olduklarını hatırlattı. Lammert, "Acı çeken insanların hikâyelerinin anlatılmasına fırsat verdiğimizde, kurbanlara insanlık onurlarını geri vermiş oluruz" şeklinde konuştu.

Norbert Lammert, ‘ötanazi cinayetlerinin' hor görülen milyonlarca insanın ‘kasıtlı ve sistematik' şekilde öldürülmesinin bir deneme süreci olduğuna dikkat çekerek, neredeyse kimsenin buna karşı çıkmadığını vurguladı.

Meclis'teki anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da "anmanın yapılmasında, bu konuda dur durak bilmeden çalışan insanlara borçlu olunduğuna" dikkat çekti.

Nazi Dönemi'nde, fiziksel ve zihinsel engeli olanlar ve hastaların ortadan kaldırılması isteniyordu. ‘Yararsız' olarak kabul edilen bu insanlar Nazilerin ötanazi ya da T-4 olarak adlandırdığı programla katledildi. Nazilerin ‘ötanazi programı' kapsamında 300 bine yakın insanın öldürdüğü tahmin ediliyor.

Türk Dışişleri'nden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da 27 Ocak'a yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, İkinci Dünya Savaşı Dönemi'nin simgelerinden biri haline gelen Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtarıldığı 27 Ocak 1945 tarihini temsilen, 27 Ocak günü, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu bir kararla, 2005 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından "Uluslararası Holokost Anma Günü” ilan edilmiştir ifadeleri kullanılırken, Holokost'ta hayatını kaybeden milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz denildi.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945 tarihinde Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi Soykırımı için bir simge niteliği taşıyor. Günün anısına 1996'dan beri her yıl düzenli olarak Federal Alman Meclisi'nde Nasyonal Sosyalizm kurbanları anılıyor.

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