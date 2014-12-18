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Dünya
Deutsche Welle

Federal Meclis'te askeri misyon mesaisi

Alman Ordusu'nun muhtelif yurtdışı misyonlarının süresinin uzatılması bugün Federal Meclis'te görüşülüyor.

18 Aralık 2014 12:04


Görüşülecek askeri misyonların başında Afganistan geliyor. 13 yıldır süren NATO misyonu çerçevesinde Afganistan'da halihazırda 1200 Alman askeri konuşlu bulunuyor. NATO misyonu, 31 Aralık 2014 itibariyle sona eriyor. Misyonun devamında yabancı birlikler tarafından Afgan askerlerine eğitim ve danışmanlık verilmesi öngörülüyor.

Afganistan’daki Alman askerlerini bu ay içinde ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ülkedeki durumun kırılgan olmaya devam ettiği uyarısında bulunmuş, yabancı birlikler tarafından Afgan askerlerine eğitim ve danışmanlık verilmesine devam edilmesinin doğru olacağını vurgulamıştı.

Silahlı Kuvvetler raportörü seçiliyor

Federal Meclis, Akdeniz'deki gemilerin terörle mücadele kapsamında denetlendiği NATO operasyonu Active Endeavour'a (Yoğun Gayret) katkıyı da görüşecek.

Active Endeavour, 2001 yılında, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD öncülüğünde başlatılmıştı. Federal Meclis, bu yılın başında misyona sınırlı çerçevede katkı sağlanmasını, bu kapsamda Alman donanmasına bağlı gemiler ile Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS) uçaklarıyla görev alınmasına karar vermişti.

Federal Meclis Silahlı Kuvvetler raportör seçimi, gündemdeki bir başka başlık. 2010'dan bu yana Hür Demokrat Partili (FDP) Hellmut Königshaus bu görevi sürdürüyordu. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) savunma politikaları uzmanı Hans-Peter Bartels'in bu göreve getirilmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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